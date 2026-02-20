Glamour trifft Nachhaltigkeit: OBJECT CARPET rollt den Roten Teppich aus

Grüner Teppich, großes Kino

Wenn sich ab dem 12. Februar die Stars und Talente der internationalen Filmszene auf der Berlinale im Scheinwerferlicht sonnen, rückt traditionell auch der Rote Teppich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Berlins berühmtestes Festival bleibt dabei auch hier seinem Anspruch treu, besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu legen. Das garantiert nicht zuletzt Teppichhersteller OBJECT CARPET: Das Unternehmen aus Denkendorf bei Stuttgart hat sich der Entwicklung recycelbarer Bodenlösungen verschrieben, die eine Rückführung sämtlicher Komponenten in den Materialkreislauf ermöglichen. Ziel ist, keine Produkte mehr zu fertigen, die nach ihrer Nutzung zu Abfall werden.

Revolutionäres Herstellungsverfahren

Das gilt auch für den Berlinale-Teppich, der seine außerordentliche Umweltbilanz einem neuartigen, wegweisenden Herstellungsverfahren verdankt: Die sogenannte DUO-Technologie erlaubt es, Teppiche zu fertigen, die gänzlich ohne Füllstoffe hergestellt werden. Stattdessen bestehen sie lediglich aus Polyester und Polyamid. Verbunden sind beide Materialien durch einen innovativen Kleber, der sich beim späteren Recyclingprozess durch bloße Hitzeeinwirkung lösen lässt. So können sie nach jedem Nutzungszyklus einfach getrennt und mehrmals hochwertig recycelt werden. Als entscheidend erweist sich zudem der Einsatz von ECONYL®-Garn: Es stammt von Aquafil, einem in Italien ansässigen Experten für Synthetikfasern und wird aus Abfällen wie ausgedienten Fischernetzen und Industrieabfällen gewonnen.

Glamourös bei sämtlichen Witterungsbedingungen

Der Berlinale-Teppich überzeugt dabei nicht nur durch seine Ästhetik und Umweltfreundlichkeit, sondern auch durch außergewöhnliche Belastbarkeit. Jahr für Jahr trotzt er der intensiven Beanspruchung durch Tausende Festivalgäste, inklusive zahlreicher Kamerateams samt schwerer Ausrüstung. Hinzu kommen oftmals widrige Witterungsbedingungen und starke Temperaturschwankungen. Doch damit nicht genug: Wegen seines reduzierten Gewichts lässt sich der Teppich absolut unkompliziert verlegen. OBJECT CARPET untermauert damit seine Rolle als Vorreiter für zirkuläre Bodenbeläge, die konsequent wiederverwendbar sind. Und Berlins wichtigstes Filmfestival zeigt auch in diesem Jahr aufs Neue, dass Glamour und Umweltschutz einander nicht ausschließen müssen.

Quelle: OBJECT CARPET