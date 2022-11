Hausmesse HEIMATTAGE & Produktneuheiten 2023

Neben der ansprechenden Vorstellung der Kollektions-Bestseller wurden die Neuheiten der kommenden Saison präsentiert. Absolutes Highlight war die wetterfeste Lounge-Serie MALIHA – wie auf Wolken gebettet relaxt man darauf unter freiem Himmel. Die besondere Füllung aus Polystyrol-Kugeln und synthetischer Watte vereint ein höchstes Maß an Bequemlichkeit und Stabilität. Die hochentwickelten italienischen Outdoor-Garne machen die Polsterbezüge resistent gegen Schimmel, Flecken und Bakterien.

Mit dem DENIA Daybed setzen die Weishäupl Werkstätten eine Erfolgsstory fort. Bereits 2020 ließen die Lounge-Möbel aus massivem Teakholz, Polyesterkordel-Bespannung und Aluminium Gestellen die Herzen höher schlagen. Gefolgt von der Stilikone, dem Relax Sessel und der außergewöhnlich gemütlichen Dining-Gruppe. Im 137 cm breiten Daybed lässt es sich alleine aber vor allem auch zu zweit herrlich entspannen. Egal ob zuhause im Garten oder im Wellness-Bereich exklusiver Hotels.

Die in Zusammenarbeit mit Vitra entstandene MIXED-Version hat es 2023 in das Standard-Programm der Schirmmanufaktur geschafft. Zwei unterschiedlich farbige Segmente vereinen Design und Handwerk zu einem neuen Trend. Happy go life! Das macht einige Schirmmodelle jetzt noch fröhlicher.

Einblicke hinter die Kulissen des Möbelherstellers erhielten die Besucher bei der Führung durch die neugestalteten Produktionshallen. Im Weishäupl-Stadtbus wurden die Interessierten von der Eventlocation auf dem Rosenheimer Hausberg nach Stephanskirchen geshuttlet, um in Schreinerei, Schirmbau und Textilverarbeitung viel Wissenswertes vermittelt zu bekommen und die Menschen hinter den Produkten kennenzulernen. Selbst langjährige Partner waren begeistert und erstaunt zugleich über den Qualitätsanspruch, die Detailverliebtheit und den hohen Anteil an Eigenfertigung am oberbayerischen Firmenstandort.

Abgelöst wurde das informative Tagesprogramm von einer bayerischen Abendunterhaltung der Extraklasse, dem Krimi-Dinner. Hauptkommissar Ganglhofer holte sich tatkräftige Unterstützung von den Gästen, um den Täter bei einem köstlichen Gourmet-Menü dingfest zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weishaeupl.de

Quelle: WEISHÄUPL