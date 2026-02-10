Himmelhoch kommuniziert für Beko Austria AG

Der österreichische Markt für Haushaltsgroßgeräte in den Segmenten Wäschepflege, Kühlen & Gefrieren, Geschirrspülen, Kochen & Backen verzeichnete 2025 laut Statista ein Umsatzvolumen von rund 670 Millionen Euro. Vor allem die steigende Nachfrage nach modernen, energieeffizienten und smarten Geräten bietet in den kommenden Jahren Wachstumschancen.

„Mit der Home-Tech-Marke beko aus unserem Haus denken wir zentrale Haushaltsprozesse neu – mit smarten, vernetzten Lösungen, die den Alltag spürbar erleichtern. Dabei sehen wir uns als Innovator für den modernen Haushalt und positionieren unsere Marke mit dem klaren Anspruch, eine Top-Preis-Leistungs-Wahl im Home-Appliance-Bereich zu sein”, so Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG. Ob kleinere Abmessungen bei gleicher Leistung, effizientere Technik bei besseren Ergebnissen oder natürliches Licht in Kühlschränken für frischere Lebensmittel – bei beko denkt man out-of-the-box und entwickelt zukunftsweisende Premium-Technik, die leistbar bleibt.

Neben der Trend-Marke beko produziert und vermarktet der Technologiepartner für smartes Wohnen auch die österreichische Traditionsmarke elektrabregenz sowie die italienische Marke Indesit. Um das Profil der drei Marken zu schärfen, holt sich der Haushaltsgeräte-Gigant jetzt Unterstützung aus der Wiener Wohllebengasse: Ein Team rund um Himmelhoch-Gründerin Eva Mandl bringt die Marken mit gezielten Kommunikationsstrategien zu den jeweiligen Communities.

Margit Anglmaier, Head of Marketing der Beko Austria AG: sagt: „Wir sind in Österreich mit unseren Marken präsent, die wir mit klarem Fokus weiterentwickeln. Auch wenn wir auf eine lange Unternehmensgeschichte zurückschauen, sind wir zukunftsorientiert und denken mit einer entsprechenden Agilität. Diesen Spirit teilt Himmelhoch mit uns und ich bin davon überzeugt, dass wir entlang der gesamten Customer Journey unsere Marken noch erlebbarer machen.“ „Ebenso möchten wir unsere klassischen Kommunikationskanäle um neue Formate ergänzen. Durch eine breit angelegte Kommunikationsstrategie werden wir unsere Marken noch bekannter machen, ihre Profile schärfen und vor allem neue Zielgruppen und Communities ansprechen. Dafür brauchen wir einen flexiblen Partner, der mutige und innovative Ideen hat“.

Tradition trifft auf Innovation

Die Beko Austria AG setzt in Österreich auf eine kombinierte Marken-Strategie: Die Marke elektrabregenz gehört zu den traditionsreichsten in Österreich und wird für den heimischen Markt produziert. Beko wiederum ist in mehr als 130 Ländern weltweit für innovative Haushaltslösungen bekannt und beliebt. „Wir sind von der Innovationskraft bei Beko Austria begeistert und freuen uns sehr darauf, beko, elektrabregenz und Indesit kommunikativ weiterzuentwickeln. Das schaffen wir, indem wir die unterschiedlichen Markenversprechen in relevante glaubwürdige Geschichten übersetzen und in klassischen Medien, über digitale Kanäle, Social Media und auf ausgewählten Lifestyle-Plattformen für die jeweiligen Communities erlebbar machen“, kommentiert Himmelhoch-Geschäftsführerin Eva Mandl den Etat-Gewinn. Himmelhoch wird die Haushaltsgerätemarken dort positionieren, wo sie wahrgenommen werden: bei Konsument:innen, im Fachhandel und vor allem in Communities, die Wert auf Qualität, Funktionalität, Nachhaltigkeit und innovative smarte Lösungen legen.

v. l.: Suzana Nikolic & Maja Kirbis, Himmelhoch PR-Duo für Beko, Eva Mandl, Himmelhoch-Geschäftsführerin, Evren Aksoy, Geschäftsführer Beko Austria AG, Margit Anglmaier, Head of Marketing der Beko Austria AG, Sophie Horcher, Junior PR Consultant bei Himmelhoch

Quelle: © Beko Austria AG