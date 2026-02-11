Mehr Nähe, mehr Beratung, mehr Leidenschaft

Beckermann Küchen erweitert sein Vertriebsnetz in Österreich: Seit dem 1. Januar ist der heute in Wien wohnhafte Markus Pachler für das Unternehmen im Außendienst tätig und betreut fortan die Gebiete Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten.

Der 45-jährige ist gelernter Tischler und wechselte bereits früh in die Küchenbranche. Mit nahezu 30 Jahren Branchenerfahrung – von der klassischen Küchenmontage bis hin zur anspruchsvollen, hochwertigen Küchenplanung und umfassenden Beratung – bringt Pachler ein außergewöhnlich breites Know-how mit.

Dank seiner technischen Kenntnisse, seiner ausgeprägten Beratungskompetenz und nicht zuletzt seiner echten Leidenschaft für den Küchenbau ist er ein äußerst kompetenter Ansprechpartner für den Möbel- und Küchenfachhandel. Die freundliche Art des gebürtigen Niederösterreichers und seine praxisnahe Herangehensweise machen ihn zu einem geschätzten Partner für Fachhändler und Planer gleichermaßen.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit unseren Handelspartnern individuelle, hochwertige Konzepte zum Erfolg zu führen“ , so Pachler.

Mit der neuen Außendienstverstärkung setzt Beckermann Küchen ein weiteres Zeichen für Kundennähe, Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Region.

