Höchste Kompetenz auf kleinem Raum – maßgeschneiderte Küchen von LEICHT

Eine besondere Stärke von LEICHT liegt in der Kompetenz, Küchen- und Wohnraumplanungen maßgeschneidert und nach individuellem Kundenwunsch umsetzen. Foto: LEICHT / Madame Claire Eyer

Jeder innenarchitektonische Ansatz eines Küchenentwurfs sollte Ästhetik, Funktionalität und die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigen. Oft stellen jedoch Wohnobjekte, die aufgrund ihrer begrenzten Fläche oder ihres außergewöhnlichen Grundrisses keine Standardlösungen zulassen, alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Um eine zeitgemäße Küche mit all ihren Funktionen und Potenzialen auch unter herausfordernden Bedingungen zu verwirklichen, können Kundinnen und Kunden von LEICHT auf das breite Spektrum an Planungsmöglichkeiten der Architekturmarke zurückgreifen. Dazu gehören ausgewogene Materialkompositionen und das Schaffen von klaren architektonischen Achsen, die zur Verschmelzung von Kochen und Wohnen zu einem ganzheitlich gedachten Lebensraum führen – auch auf besonderen Grundflächen.

Mit dem Küchenhersteller aus Waldstetten sind optimale Flächennutzung in der gesamten Breite sowie Höhe des Raums realisierbar. So tragen auch exakt auf die Raumhöhe angepasste, bodentiefe Schränke mit viel Stauraum dazu bei, die persönliche Traumküche in jedem architektonischen Umfeld zu verwirklichen. Ein „Raum im Raum“ bietet Platz für zusätzliche Wohn- und Küchenfunktionen. Dabei zeigen sich von außen kompakte Kuben als ruhige Schrankfronten, während das Innere ganz dem Kundenwunsch entsprechende Funktions-, Stauraum- oder sogar Home-Office-Lösungen in sich aufnimmt. So wird es möglich, auch schwer zu integrierende Nischen oder sonstige ungenutzte Bereiche ideal auszuschöpfen und rein funktionale Gegenstände dort zu verstauen, um den sichtbaren Teil der Planung noch wohnlicher zu gestalten.

„Individualität und höchste Qualität sind zwei der wichtigsten Anforderungen, die wir an jede Küchenplanung stellen. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Tradition des Schreinerhandwerks und den Anspruch, unser Produkt optimal in jede Architektur zu integrieren, gibt es keinerlei Einschränkungen in der Umsetzung. Egal welche Vorstellungen oder Voraussetzungen vorliegen: Wir planen für Sie!“ , so Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG.

Projekt: „Pavillon du Vignoble“, Genève, Schweiz

Einreichung: Global Kitchen Design Award 2021

Planungsstudio: amann cuisines, Genève, Schweiz

LEICHT Produkte: Gestaltungslinie PRIMO, Programm 253 F 45, Farbstellung KM 134

Bildcredits: LEICHT / Paola Corsini

Projekt: „Crooneberg“, Korb, Deutschland

Einreichung: Global Kitchen Design Award 2022

Planungsstudio: Wohnkaufhaus Leicht, Schwäbisch Gmünd, Deutschland

LEICHT Produkte: Gestaltungslinie PRIMO, Programm 213 CLASSIC-FS, Farbstellung FS 032

Bildcredits: LEICHT / Tim Buchmann

Projekt: „Open to the Sea“,Marbella, Spanien

Einreichung: Global Kitchen Design Award 2021

Planungsstudio: ZELARI DE NUZZI, Madrid, Spanien

LEICHT Produkte: Gestaltungslinie CONTINO, Programm 739 BONDI-C, Farbstellung VM 134

Bildcredits: LEICHT / ALEGRIA SERVICES team

