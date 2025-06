HV Consumer Check – Vatertag 2025: Österreich schenkt mit Herz – 180 Mio. Euro für Papa

Am 8. Juni ist Vatertag, und viele Österreicher:innen nutzen diesen Tag, um ihrem Papa eine Freude zu machen. Der Handelsverband hat gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Repubblika im aktuellen Consumer Check erhoben, wie und wie viel heuer zum Vatertag geschenkt wird – mit teils überraschenden Ergebnissen:

„Zwar geben die Österreicher:innen heuer zum Vatertag mit 73 Euro pro Kopf im Schnitt deutlich mehr aus als im Vorjahr, aber weniger Menschen machen überhaupt ein Geschenk. Das zeigt: Wer schenkt, meint es ernst – mit persönlichen und oft sehr liebevollen Aufmerksamkeiten“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, unabhängigen und überparteilichen Handelsverbands.

Mehr Budget, weniger Geschenke

Während im Vorjahr noch 63 % der Österreicher:innen ein Geschenk zum Vatertag planten, sind es heuer nur 52 %. Gleichzeitig steigen die durchschnittlichen Ausgaben pro Geschenk deutlich – von 61 auf 73 Euro. Insgesamt ergibt sich daraus ein Umsatzpotenzial von mindestens 180 Mio. Euro, vergleichbar mit jenem des Vorjahres. Zum Vergleich: Der Muttertag sorgte heuer für einen Mehrumsatz im Handel von ca. 270 Mio. Euro.

Naschereien überholen Blumen

Im Ranking der beliebtesten Vatertagsgeschenke gibt es einen Wechsel an der Spitze: Süßigkeiten lösen Blumen und Pflanzen als häufigstes Geschenk ab. Auch Gutscheine und gemeinsame Unternehmungen liegen im Trend – ganz im Zeichen des sich verändernden Konsumverhaltens in Richtung gemeinsamer verbrachter Zeit.

Top 5 Geschenke zum Vatertag 2025:

Schokolade/Pralinen/Süßigkeiten (12 %)

Gutscheine (10 %)

Nicht-materielle Geschenke/Ausflüge (9 %)

Restaurant-/Lokalbesuch (9 %)

Alkoholische Getränke (7 %)

„Süßes sagt mehr als 1.000 Worte. Und viele Väter sind heimliche Naschkatzen – da passt ein süßes Dankeschön perfekt als Geschenk„, so Handelssprecher Rainer Will. „Aber auch Gutscheine oder gemeinsame Ausflüge sind bei den Schenkenden wie bei den Vätern sehr beliebt. Der Handel wiederum darf sich auf Mehrumsätze von mindestens 180 Millionen Euro freuen.“

Regionale Unterschiede: Oberösterreich & Salzburg besonders großzügig

Wie verbreitet der Vatertag gefeiert wird, variiert zwischen den Bundesländern. So ist in Oberösterreich und Salzburg nicht nur die Zahl jener, die ihre Väter am Vatertag beschenken, am höchsten, sondern auch die Ausgaben pro Kopf. In Tirol und Vorarlberg feiert hingegen nicht einmal jeder zweite diesen Tag. Eine Übersicht über die Pro-Kopf-Ausgaben:

Oberösterreich & Salzburg: jeweils 90 Euro pro Kopf

jeweils 90 Euro pro Kopf Wien: 72 Euro

72 Euro Tirol & Vorarlberg: 69 Euro

69 Euro Niederösterreich & Burgenland: 67 Euro

Steiermark & Kärnten: 60 Euro

Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 73 Euro pro Schenkendem.

Quelle: Handelsverband