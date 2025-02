Interface erweitert das Angebot an Cradle-to-Cradle-zertifizierten Teppichfliesen in Europa

Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung gilt für alle in Europa hergestellten textilen Produkte mit der Rückenkonstruktion CQuest™Bio in Kombination mit Aquafil-Garn, darunter mehr als 75 individuelle Designs wie Etched & Threaded, Recreation und Connected Ethos. Diese Zertifizierung durch Dritte belegt das Engagement des Unternehmens im Bereich der Materialgesundheit – ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Ausrichtung von Interface auf nachhaltiges Produktdesign und nachhaltige Produktentwicklung.

„Einige unserer Kunden suchen gezielt nach Cradle-to-Cradle-zertifizierten Teppichfliesen. So können sie sich darauf verlassen, dass die Produkte, die sie für ihre Projekte auswählen, aus sicheren, gesundheitlich unbedenklichen Materialien hergestellt sind, die in zukünftige Produktzyklen zurückfließen können”, sagt Liz Minné, Head of Global Sustainability Strategy. „Interface hat der Materialgesundheit bei der Herstellung immer Priorität eingeräumt – wir entwerfen unsere Produkte mit Blick auf ihr Lebensende, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Wir haben erkannt, dass wir alle Facetten des Produktdesigns berücksichtigen müssen, um unser ehrgeiziges Ziel, bis 2040 als Unternehmen CO2-negativ zu werden, zu erreichen. Dabei machen wir beeindruckende Fortschritte.“

Die Teppichfliesen mit dem Cradle-to-Cradle-Zertifikat in Silber sind ab sofort auf dem europäischen Markt erhältlich. Auf der Unternehmens-Website sind alle zertifizierten Produkte entsprechend mit dem Cradle to Cradle Certified®-Symbol versehen. Diese klare Kennzeichnung auf den Produktseiten sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit und Transparenz, sodass für jedes Projekt fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Eine Auflistung aller verfügbaren Produkte steht unter folgendem Link zur Verfügung: www.interface.com/dec2c.

Weitere Einzelheiten über das erweiterte Sortiment an zertifizierten Produkten finden Sie in unserer Cradle-to-Cradle-Übersicht. Informationen zur Cradle-to-Cradle-Zertifizierung gibt es unter: https://c2ccertified.org/get-certified.

Alle in Europa hergestellten Teppichfliesenprodukte von Interface mit der Rückenkonstruktion CQuest™Bio in Kombination mit Aquafil-Garn führen das Zertifikat Cradle to Cradle Certified® Silver.

