INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026: Trends und Neuheiten der Hartwarenbranche

Handelsunternehmen und Einkaufende aus aller Welt erhalten dann einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends sowie die neuesten Produkte – von Werkzeugen und Zubehör über Bau-, Heimwerker- und Industriebedarf bis hin zu Beschlägen, Befestigungs- und Verbindungstechnik. Ein Ausblick auf die zentralen Themen und Neuheiten zeigt, welche Markt- und Branchentrends die Messe prägen werden.

Sichere Sache: Verbesserte Risikovermeidung

Sicherheit ist die Basis aller Produkte der Hartwarenbranche. Aktuelle Werkzeugserien verbinden daher Benutzerkomfort mit erhöhten Sicherheitsstandards. Bei neuen und bewährten Arbeitsgeräten verbessert cleveres Design den sicheren Gebrauch – sei es bei Klemmzangen mit neuem Pumpmechanismus, Spaten mit verstärktem Tritt oder bei Teleskop-Leitern mit vergrößerter Standfläche. Für das Bewegen schwerer Möbel stehen zudem neue Hebevorrichtungen und Schwerlast-Aufhänger bereit. Auf der sicheren Seite ist man außerdem mit 3D-Alarm-Sensorik und neuestem Bluetooth-Standard für Schlösser und Türöffner.

Gesündere Geräte: Mehr Ergonomie und Gesundheitsschutz

Gesundheit ist ein Megatrend – das gilt auch für die Hartwarenbranche. Viele Werkzeuge erhalten daher ein ergonomisches Upgrade für die leichtere Anwendung. Beispiele sind Zangen und Biegewerkzeuge, die für weniger Kraftaufwand und eine schonende Körperhaltung optimiert wurden. Mehr Gesundheitsschutz bieten auch lärmreduzierte Rührwerke für Beton und Mörtel oder Arbeitskleidung mit verbessertem UV-Schutz. Gesünder Arbeiten lässt sich außerdem mit ungiftigen Baustoffen, die ohne gefährliche Inhalte auskommen und damit einfacher entsorgt werden können.

Kompakte Klasse: Produkte im Kleinformat

Eine optimierte Anwendung ermöglichen auch neue Kompaktversionen bewährter Werkzeuge und Geräte. Entscheidender Vorteil ist deren geringes Gewicht, das ein längeres ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, zum Beispiel beim Sägen, Schweißen oder Abisolieren. Reduzierte Produktformen eignen sich zudem für kleinere Hände und den Einsatz in engeren Arbeitsbereichen. Dort machen auch kompakte Handstaubsauger und Hochdruckreiniger eine gute Figur, die im Kleinformat große Leistung bringen. Die effiziente Energieversorgung liefern dabei handliche Batteriestationen. Nachhaltiger Nebeneffekt solcher Produkte: Kleinere Form bedeutet weniger Material und weniger Platz beim Transport, so dass weniger CO2-Emissionen entstehen.

Längere Lebensdauer: Recycling und Abfallvermeidung

Umweltschonende Lösungen sind weiterhin stark nachgefragt. Das zeigt sich unter anderem in der vermehrten Verwendung von recyceltem Kunststoff aus Post-Consumer-Abfällen für Werkzeugteile und Werkzeugkoffer. Wenig oder gar keinen Kunststoff enthalten neue Kartuschen oder Verpackungen für Nägel und Schrauben, die aus recycelbarem Papier bestehen. Eine Wiederverwendung finden auch gebrauchte Garne und Stoffe in aktuellen Kollektionen von Arbeitskleidung. Für Abfallvermeidung sorgt zudem die Veredelung von Werkzeug-Zubehör wie Schleifbändern und Sägeblättern für deren längere Lebensdauer.

Wandelbare Werkzeuge: Vielseitigkeit in der Anwendung

Wenn eins in der Baubranche beständig ist, dann der Wandel. Regelmäßig kommen neue Materialien und Baustoffe auf den Markt. Moderne Werkzeuge können sich daher anpassen. Das gelingt unter anderem mit innovativen Wechselsystemen für Klingen, Rührwerke oder Bohraufsätze. Ebenso flexibel sind kabellose Ladegeräte für eine Vielfalt an professionellen Anwendungen. Neue Vielseitigkeit versprechen auch Ultraschall-Reinigungsgeräte, die komplexe Maschinen ebenso säubern wie empfindliche Elektronik oder große Baumaschinen.

Frische Farben: Gestaltung mit Trendbewusstsein

Einen Einfluss auf die Neuheiten der Hartwarenbranche haben schließlich auch Mode- und Einrichtungstrends. Werkzeuge sind heute zum Beispiel von natürlichen Farben inspiriert. Im Trend liegen auch schwarze Oberflächen, um die Exklusivität der Produkte oder ihre moderne Ästhetik zu betonen. Auf der anderen Seite ergänzen frische Farbtöne die ansonsten eher gedeckte Farbwelt von Geräten und Zubehör. So kommt ein Hammer heute auch mal in leuchtendem Pink daher – ein modisches Statement und zugleich ein Vorteil bei der Suche nach dem Werkzeug auf der Baustelle.

Mehr Trends und Neuheiten der Hartwarenbranche gibt es vom 3. bis zum 6. März 2026 in Köln zu sehen. Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE wird dann wieder die ganze Vielfalt an Innovationen vorstellen, damit das Arbeiten auf der Baustelle oder beim Heimwerken noch sicherer, gesünder und nachhaltiger wird.

Nähere Informationen zu der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Koelnmesse