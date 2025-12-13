CARAT – Digital Sales Assistant steigert Effizienz und Komfort für Fachhandel

Softwarehersteller CARAT und Tradeplace, europäische B2B-Plattform für die Hausgeräte- und Küchenbranche, gestalten die Digitalisierung im Fachhandel maßgeblich mit. Beide Unternehmen gehören zu den führenden Anbietern in ihrem Bereich und vereinen im Rahmen der Integration des Digital Sales Assistant (DSA) von Tradeplace in die CARAT-Software jetzt ihre Expertise. Der Küchenfachhandel profitiert dabei von einer neuen leistungsstarken Lösung, die den gesamten Verkaufs- und Bestellprozess durchgängig digitalisiert.

Mit dem DSA können Planer und Verkäufer bei der Einplanung von Elektrogeräten tagesaktuelle Preise schnell und unkompliziert abrufen, Verfügbarkeiten sowie Aktionen in Echtzeit prüfen und Bestellungen ohne manuelle Zwischenschritte auslösen. Alle Prozesse greifen nahtlos ineinander – optimal vernetzt und ohne Medienbrüche. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Frühzeitiger Zugriff auf neue Produkte, aktuelle Marketing-Informationen und einzigartige Feature-Erklärungen. Dadurch spart der Handel wertvolle Zeit und steigert die Effizienz seiner Abläufe deutlich.

„Durch die Zusammenarbeit mit Tradeplace können wir die Nutzerfreundlichkeit für Küchen-planer weiter erhöhen und Prozesse rund um Planung, Verkauf und Bestellung optimieren. Ohne zusätzliche Schnittstelle sind alle entscheidenden Informationen verfügbar und können jederzeit eingesetzt werden“, erklärt Matthias Schaufler, CARAT-Geschäftsführer in Österreich und Vertriebsleiter international, den Vorteil des Digital Sales Assistent. Die Anwendung startet mit einer breiten Auswahl führender Hersteller, darunter AEG, Bosch, Electrolux, Gaggenau, Neff und Siemens. Weitere Lieferanten befinden sich bereits in der Integration. Damit ist sichergestellt, dass der Küchenfachhandel auf ein stetig wachsendes Portfolio zugreifen kann.

Auch Karel van der Horst, CEO von Tradeplace, hebt hervor: „Mit dem DSA haben wir eine Plattform geschaffen, die modernste Technologie mit hohem Entwicklungspotenzial nutzt,

um den Handel fit für das Geschäft von morgen zu machen. Der Mehrwert liegt in einer voll-ständig digitalen Verkaufs- und Bestellabwicklung – effizient, transparent und zukunftssicher.“

Das gestartete Projekt wird von beiden führenden Branchenplayern als großer Erfolg gewertet. Sie sehen der weiteren Zusammenarbeit optimistisch entgegen, denn CARAT und Tradeplace verfolgen ein gemeinsames Ziel: durch die Vernetzung ihrer Systeme nachhaltige Wettbewerbsvorteile für Kunden zu schaffen und langfristig zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

Quelle: CARAT