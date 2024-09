König + Neurath präsentiert Inspirationen zur Arbeit von morgen unter dem Motto “CONNECT.COLLAB.CREATE.”

König + Neurath ist einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller. Das Familienunternehmen mit einer fast 100-jährigen Expertise zeigt auf der internationalen Leitmesse im Oktober aktuelle Einrichtungslösungen und diskutiert mit Expertinnen und Speakern, wie sich der Wandel der Arbeitswelt gestalten lässt.

Orgatec 2024 markiert Höhepunkt der Barcamp-Tour 2024

„Als lösungsorientierter Komplettanbieter verstehen wir uns als Plattform für Ideen und Wissen rund um Arbeitskultur,“ erklärt der König + Neurath CEO Marc W. Lorch. „Events, auf denen wir uns mit Interessierten und Experten austauschen, haben bei König + Neurath bereits Tradition. Die ORGATEC stellt das große Finale der diesjährigen Barcamp-Reihe dar, die in sechs deutschen Städten Station gemacht hat,“ so Lorch. „Wir freuen uns, dass wir nach dem K+N LIVE Event 2023 das innovative Konzept der Barcamps so erfolgreich weiterführen konnten. Das überaus positive Feedback unserer Gäste und Partner zeigt, dass wir mit Führung, mentale Gesundheit, Change und KI auf die wichtigen Themen gesetzt haben.“

Das Motto „CONNECT.COLLAB.CREATE.“ macht deutlich, wie der gemeinsame Austausch die Zusammenarbeit prägt. „Wir verbinden Menschen und Organisationen, teilen Wissen und Ideen. So finden wir neue Wege für die Gestaltung der Arbeitskultur von morgen,“ beschreibt der CEO die Stärken des Unternehmens. „In der Zusammenarbeit begleiten wir unsere Partner von der ersten Analyse bis zum langfristigen Service und sorgen für einfache Prozesse.“ Mit den Erkenntnissen, die man im Austausch und in der Zusammenarbeit gewinnt, gestaltet der Hersteller „zukunftsweisendes Mobiliar- und Raumlösungen made in Germany,“ betont Marc W. Lorch.

Messestand als Erlebniswelt

Wie dies konkret aussieht, wird auf dem 750 Quadratmeter großen Messestand A010-C019 in Halle 9 erlebbar sein. Neben einer runden Bühne, auf der verschiedene Speaker das Publikum inspirieren, sind – in Kooperation mit Hochschulen – ein Makers Space, eine Gaming Zone, ein Areal im Waldbaden-Design und reichlich Raum für Austausch geplant, verrät Marc W. Lorch. So stellt die Designerin Carolina Meseguer Girbés die Ergebnisse der Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd vor und zeigt, wie der gegenseitige Austausch von Ideen die Produktentwicklung inspiriere. „Unser Messestand wird durch den ikonischen Space bereits von weitem erkennbar sein. Auf diversen Projektionsflächen geben wir den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen – in unseren Produktionsstandort und Arbeitsalltag.“ Auch die vielfältige Produktwelt des Herstellers, hochwertiges Büromobiliar und Raumsysteme, ist erlebbar. Produkthighlights sind, so Marc W. Lorch, das neue modulare und ressourcenschonend produzierte Regalsystem ACTA.PRO sowie die wohnliche Loungeserie NET.WORK.PLACE Wave. Ergänzt wird der Messeauftritt mit der Vorstellung der erweiterten, digitalen Beratungstools der K+N WORK.CULTURE.MAP und dem K+N STYLE.FINDER, mit denen die individuelle Arbeitskultur visualiert wird und in ganzheitliche Raumszenarien übersetzt wird.

„Als verlässlicher Komplettanbieter für ganzheitliche Arbeitswelten begleiten wir unsere Kunden individuell und gemeinsam mit unseren Partnern entlang ihrer Office-Journey. Davon können sich unsere Besucherinnen und Besucher auf der Orgatec selbst ein Bild machen.“

Inspirierendes Event-Programm im K+N IMPULSE.HUB

König + Neurath präsentiert im Rahmen des iba Work Culture Festivals „Wherever Whenever“ ein exklusives Event-Programm mit hochkarätigen Speakern. Täglich von 11 bis 16 Uhr moderiert das Team um Georg Frech, Leiter der K+N Academy, Themen und Impulse rund um die Arbeitswelt der Zukunft. Im K+N IMPULSE.HUB werden unter anderem die folgenden Referenten mit spanenden Keynotes auftreten:

• „Warum wir alle Architektinnen sind. Was Leadership von der Baustelle lernen kann.“ von und mit der Architektin Apameh Schönauer

• „So leben und arbeiten wir in der Zukunft“, Impulse von Zukunftsforscher David Borst

• „Cool bleiben! Schritt für Schritt durch die VUCA-Welt“ mit dem Spezialisten für Future Work Skills Dennis Fischer

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit den 90er Jahren eine Herzensangelegenheit von König + Neurath und ein essenzieller Part der Unternehmensstrategie. Dies spiegelt sich in der Gestaltung des Messestandes wider. „Der Event-Space ist nach unseren vielfach zertifizierten, hohen Nachhaltigkeitsstandards gestaltet. Dies beginnt bei uns bereits in der Produktentwicklung, Produktion, Auswahl der Materialien und schließt die R-Strategien wie Repair, Refurbish, Reuse und Recycling mit ein. Wir freuen uns sehr darauf, dass unsere Partner und Kunden mit unserer neuen Raum- und Einrichtungslösungen selbst entdecken können, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck aktiv minimieren. Das betrifft alle Unternehmensprozesse – von der Entwicklung über die Fertigung und Logistik bis zur hin zur Abfallbehandlung“, sagt Marc W. Lorch. „Besuchen Sie uns in Köln. Wir freuen uns auf Sie.“

Quelle: König+Neurath