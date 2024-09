Die Internationale Eisenwarenmesse Italien gibt einen Einblick in das Kongressprogramm

Die International Hardware Fair Italy, die italienische Niederlassung der EISENWARENMESSE, der weltweit führenden Eisenwarenmesse in Köln, bietet einen ersten Einblick in das derzeit entstehende Kongressprogramm. Die Sneak Preview deutet auf eine Veranstaltung voller Inhalte hin, bei der es um Vorträge prominenter Redner aus der globalen Szene geht, die sich mit den Themen befassen, die im Mittelpunkt der aktuellen technischen Debatte in den Bereichen Eisenwaren, Bauwesen, Heimwerken, Garten & Outdoor, Gartenarbeit, Sicherheit, Farben und Lacke sowie Elektro stehen Materialien und Industriebedarf.

Der Donnerstag, 8. Mai, wird mit einer Diskussion unter Produktions- und Vertriebsexperten mit dem Titel „Heimwerken: Das Zeitalter der Hybridisierung – Vertriebskanäle im Vergleich“ eröffnet. Die Konferenz befasst sich mit der Entwicklung von Formaten und Sortimenten, dem Service als zentralem Entwicklungselement, klimatischen und meteorologischen Studien, die die Veränderung von Angeboten beeinflussen, und nicht zuletzt der Nachhaltigkeit als Reputationswert und konkreter Geschäftsmöglichkeit.

Am Nachmittag folgt wie gewohnt eine Veranstaltung zum Thema Farbe mit ausführlichen Informationen des Magazins Colore&Hobby. Anschließend analysiert GfK in einem Vortrag mit dem Titel „Hand- und Elektrowerkzeuge – Produktkategorien im Fokus“ die neuesten Trends im Makrobereich.

Der Freitag, der 9. Mai, beginnt mit einer Provokation für stationäre Einzelhändler: „War on eCommerce!“ und bietet Ratschläge und Vorschläge, wie man mit dem E-Commerce konkurrieren kann. Später am Vormittag wird DIY International-Chefredakteur Rainer Strnad dem Publikum anhand bedeutender Fallstudien helfen, die Dynamik des internationalen Vertriebs heute zu verstehen.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter https://www.hardwarefair-italy.com/en/events-and-conferences/conferences/conference-second-edition/ .

Thomas Rosolia, Geschäftsführer der Koelnmesse Italien und Veranstalter der Eisenwarenmesse in Bergamo

Zu den Partnern, die ihr anhaltendes Engagement und ihre Unterstützung für die Veranstaltung bestätigt haben, gehört EDRA/GHIN, ein globaler Verband von Bau- und Heimwerkermärkten und Einzelhändlern, zu dem sowohl physische Geschäfte (mehr als 34.000 in 78 verschiedenen Ländern) als auch große Wiederverkäufer gehören und digitale Plattformen. Zu den Partnern gehören auch ZHH (ein auf den DACH-Raum spezialisierter Hardware-Handelsverband); FWI, ein Verband deutscher Werkzeughersteller; Der italienische Eisenwarengroßhandelsverband Assofermet Ferramenta, MADE4DIY, ein italienisches Konsortium von Herstellern von Heimwerker- und Gartenprodukten, und ASCOM Bergamo.

Auf der Internationalen Eisenwarenmesse Italien wird in diesem Jahr auch der prestigeträchtige Product of the Year Award verliehen, ein wichtiger Wettbewerb für Aussteller.

Alles findet am Donnerstag, 8. Mai und Freitag, 9. Mai 2025 in Bergamo statt!

Im Rahmen eines Joint Ventures mit Corferias und Concept2b wurde das Portfolio der Koelnmesse an Hardware- und Do-it-yourself-Messen kürzlich um eine Veranstaltung mit Schwerpunkt auf den lateinamerikanischen und karibischen Märkten erweitert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hardwarefair-italy.com/en

