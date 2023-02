Küchen-Trends 2023: Echtes Holz-Furnier wird bei Küchenmöbeln immer beliebter

Dadurch, dass sich die Funktionsbereiche des Wohnens immer mehr entgrenzen und miteinander verschmelzen, wird das Wohnen generell wohnlicher. „Der einstige Funktionsraum Küche bekommt einen behaglichen Wohncharakter, ebenso wie der einstige Hygiene-Raum Badezimmer. Beides wird heimelig und gemütlich“, so Ursula Geismann, langjährige Wohnanalystin und Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN). Eine immer wichtigere Rolle spielen dabei furnierte Oberflächen: Sie bestechen mit ihrer individuellen und einmaligen Musterung und auch die Farbe ist bei jeder Furnieroberfläche immer ein bisschen anders – eben Natur pur! Besonders gefragt in der Küche ist derzeit Echtholz-Furnier der hellen Eiche oder des dunklen Nussbaums. Eine schwarz-verkokelte Optik oder samtig anmutendes geräuchertes Furnier wirken extravagant und treffen damit ebenfalls den Geschmack passionierter Köchinnen und Köche. „Es geht in der Küche heute um Befindlichkeiten und Stimmungen und vor allem um Kommunikation und Geselligkeit“, so Geismann und erklärt weiter: „Die Küche wird mit echten Furnieroberflächen eine gemütliche Zone des hoffentlich leidenschaftlichen Genusses des zubereiteten Essens.“

Mit Furnierfronten aus Walnuss-Holz wartet diese neue Küche aus der Bossa-Serie von LEICHT-Küchen auf. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Licht und Ton für ausgelassene Kochstimmung

Neben attraktivem Furnier bestimmen einige weitere Trends das Erscheinungsbild einer zeitgemäßen Küche: Für eine optimale Zubereitung und einen angenehmen Kochgenuss sorgt eine intelligente Lichttechnik. „Funktionslicht kann heute per Smartphone-Steuerung mit einem Klick in atmosphärisches Stimmungslicht umgewandelt werden. LED-Licht ist dabei auch noch äußerst sparsam im Stromverbrauch. Als Trend für echte Ästheten, die das traditionelle und berühmte Küchenradio leid sind, sind Soundsysteme im Angebot. Die Lautsprecher finden ihren Platz dabei hinter speziellen Sockelleisten oder Schranktüren. Kein Lautsprecher ist sichtbar, aber der Klang der Lieblingsmusik schallt in gewünschter Lautstärke durch die Küchenzone“, so Geismann.

Klare Formen, glänzende Lackoberflächen und viel Holz machen Lust auf eine neue Küche. Foto: Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)

Auch in Sachen Spüle haben die Hersteller einige Neuheiten mit tollen Funktionen entwickelt. Es gibt beispielsweise einarmige Armaturen, aus denen die unterschiedlichsten Wasserarten, von kalt über heiß bis sprudelig, kommen. „Die Küchenausstatter sind mit ihren immer neuen Ideen ein sehr innovativer Zweig der Einrichtungsbranche. Spülen und Abzugshauben lassen sind versenken, Wasser kommt aus der Armatur, wie man‘s gerade braucht, und Kühlschränke lassen sich individuell mit der gewünschten Raumtapete, einem Foto oder einem Kunstwerk bedrucken. Auf modernen Arbeitsflächen hinterlässt man keine Fingerabrücke und all diese moderne Technik kombiniert mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz und seinem Furnier macht Laune auf eine neue Küche“, schließt die Wohnanalystin. IFN/UG

Warme Farben und eine raffinierte Beleuchtung sind ein Markenzeichen dieser Küche von Rempp. Foto: Rempp Küchen GmbH

