LAUFEN auf der Frauenthal EXPO 2026: Neuheiten & Highlights 2026 für das komplette Bad

„Das Bad hat sich in den letzten Jahren stark verändert, sowohl in seiner Gestaltung als auch in den Erwartungen an Materialien und Technik. Für uns heißt das, Produkte und Prozesse so weiterzuentwickeln, dass Design, technologische Lösungen und eine ressourcenschonende Fertigung zusammenpassen. Dieser ganzheitliche Ansatz prägt unsere Arbeit über alle Bereiche hinweg, “ sagt Christian Schäfer, Managing Director von LAUFEN Austria.

Die Neuheiten 2026:



PRO X – die nächste Generation eines Klassikers

Seit zwei Jahrzehnten zählt LAUFEN PRO zu den meistverkauften Badkeramiklinien des Unternehmens und hat die Planung in privaten, öffentlichen und halböffentlichen Projekten maßgeblich geprägt. Mit PRO X wird dieser Ansatz weitergeführt und an die Anforderungen zeitgemäßer Badarchitektur angepasst. Die gemeinsam mit dem Schweizer Designer Peter Wirz entwickelte Linie setzt auf präzisere Proportionen, ruhigere Konturen und eine überarbeitete Beckengeometrie, die die Wasserführung und die Pflegeeigenschaften verbessert. Das Sortiment umfasst Waschtische in mehreren Breiten, wandhängende und bodenstehende WCs, Bidets und eine eigene Armaturenlinie. PRO X bleibt vollständig kompatibel zur etablierten Kollektion PRO S und ermöglicht damit Sanierungen und Erweiterungen mit hoher Planungssicherheit. In Kombination mit den Badmöbel-Serien Base 2.0 und JUNA entsteht ein durchgängiges Komplettbad, das architektonische Klarheit, Variantenreichtum und eine koordinierte Gestaltung verbindet.

LAUFEN PRO X und BASE 2.0

Glasierter Stahl eröffnet neue Gestaltungsspielräume

Mit VITREON Stahl erweitert LAUFEN ab 1. Jänner 2026 sein Materialspektrum um glasierten Stahl aus der bisherigen Marke Alape. Der dünnwandige Werkstoff ermöglicht besonders feine Radien und präzise Konturen und ergänzt Keramik, Saphirkeramik und Mineralguss zu einer vierteiligen Premium-Materialwelt. VITREON Stahl ist vollständig in das LAUFEN-System eingebunden und lässt sich mit Möbeln, Armaturen, Spiegeln, Accessoires und Installationslösungen kombinieren. Dadurch wird der Bereich rund um den Waschtisch zu einer klar definierten gestalterischen Zone, die unterschiedliche Materialien harmonisch verbindet und sowohl privaten als auch projektbezogenen Anwendungen neue Möglichkeiten eröffnet. Die Produktion erfolgt weiterhin in der deutschen Manufaktur in Goslar, die für präzise Verarbeitung und hochwertige Oberflächen steht.

LAUFEN Vitreon Stahl RIVO

EasyFit 3.0 erleichtert die WC-Installation

Mit EasyFit 3.0 stellt LAUFEN eine Weiterentwicklung vor, die die Montage von Wand-WCs deutlich vereinfacht. Das System ermöglicht eine Befestigung vollständig von oben, viele Arbeitsschritte sind werkzeugfrei, und die Ausrichtung erfolgt über klar definierte Positionen am Montage-Rahmen. Das unterstützt die Ein-Person-Installation, reduziert Fehlerquellen und sorgt für reproduzierbare Abläufe im Projekt-Geschäft.

„EasyFit 3.0 reduziert den Montageaufwand spürbar. Das System ist logisch aufgebaut, die Abläufe sind eindeutig, und der Zeitaufwand wird deutlich geringer. Dadurch lassen sich Ressourcen im Projektalltag wesentlich gezielter einsetzen.“ , weiß Christian Babinetz, Verkaufsleiter von LAUFEN Austria.

LAUFEN MEDA

EasyFit 3.0 wird zunächst in die Kollektionen PRO X und MEDA integriert und anschließend auf weitere Modelle ausgeweitet.

CLEANET: Technologie für unterschiedliche Anforderungen

Die LAUFEN CLEANET Dusch-WC-Familie zeigt, wie vielseitig moderner Komfort sein kann. CLEANET ALVIA kombiniert Wand- und Standversion mit effizienter Intank-Technik. CLEANET PRO passt präzise zur PRO-X-Architektur und erfüllt hohe Ansprüche im gehobenen Wohn- und Objektbau. CLEANET MEDA setzt mit Silent Flush 2.0 neue Standards bei der Geräuschreduktion. CLEANET RIVA eröffnet gestalterische Freiheit durch mehrere Farbvarianten, während CLEANET NAVIA das Projektsegment mit einer robusten, alltagsstarken Lösung abdeckt. Ergänzend dazu bringt CLEANET SIT eine unkomplizierte Aufsatzlösung von LAUFEN ins Spiel, ideal zum schnellen Nachrüsten ohne großen Installationsaufwand.

LAUFEN CLEANET NAVIA

Alle Modelle stehen für intuitive Bedienbarkeit, einfache Reinigung und ausgereifte, langlebige Technik, die im Alltag zuverlässig performt.

Weitere Highlights 2026:

Neben den Dusch-WC-Innovationen rückt bei LAUFEN das große Ganze in den Mittelpunkt: komplette Badlösungen, die Gestaltung, Funktion und Wohnlichkeit nahtlos verbinden.

Bad-Kollektionen für ganzheitliche Raumkonzepte

MEDA, entwickelt mit Designer Peter Wirz, vereint Keramik, Möbel, Armaturen und Wannen zu einem ruhigen, modernen Gesamtbild. Die klare Formensprache erfüllt die Anforderungen privater Bäder ebenso wie jene der Hotellerie. Dank modularem Aufbau lassen sich verschiedene Raumgrößen und Stilrichtungen flexibel realisieren.

VAL von Konstantin Grcic zählt zu den präzisesten Saphirkeramik-Serien von LAUFEN. Feine Wandstärken und exakte Konturen entstehen im Werk Gmunden, das seit 2023 CO₂-frei keramisch produziert. VAL steht für architektonische Klarheit, Leichtigkeit und zugleich hohe Robustheit. JUNA ergänzt VAL durch ein markantes Möbelprogramm mit geriffelten Fronten, strukturiertem Stauraum und vielfältigen Oberflächenvarianten. Gemeinsam formen beide Serien ein harmonisches Ensemble für Menschen, die ein Bad suchen, das Funktionalität und Wohnlichkeit selbstverständlich verbindet.

LAUFEN VAL

Durchdachte Details im Bad

Zu einem stimmigen Raum gehört auch die Gestaltung der feinen Details. Die Accessoire-Programme NIARA und NIARA S von LAUFEN setzen hier an. NIARA basiert auf weichen Rundungen, NIARA S auf einer klaren, geradlinigen Geometrie. Beide Serien umfassen Handtuchhalter, Ablagen, Seifenspender und weitere Elemente, die den Alltag erleichtern und den Look der Badkollektionen präzise weiterführen.

Schraub- oder klebbar montierbar und in Oberflächen verfügbar, die auf die Armaturenprogramme abgestimmt sind, fügen sich die Accessoires harmonisch in unterschiedliche Planungen ein und runden die Komplettlösungen bis ins Detail ab.

CO₂-freie Keramikfertigung als Innovationsmotor

Der Standort Gmunden zählt zu den technologisch führenden Keramikproduktionen Europas. Seit 2023 betreibt LAUFEN dort den weltweit ersten elektrisch betriebenen Tunnelofen für CO₂-frei gebrannte Sanitärkeramik. Die Fertigung basiert vollständig auf erneuerbarer Energie, gespeist durch eine großflächige Photovoltaikanlage und zertifizierten Ökostrom. Rund 5.000 Tonnen CO₂ werden dadurch jährlich eingespart. Die Produktion ist EMAS-zertifiziert und wurde 2025 mit dem österreichischen TRIGOS Award in der Kategorie Klimaschutz ausgezeichnet.

Auf der Frauenthal Expo 2026 visualisiert eine Installation diese Entwicklung und zeigt, welche Bedeutung die CO₂-freie Fertigung für aktuelle und zukünftige Produktgenerationen von LAUFEN hat.

Ein Blick auf das Bad von heute und morgen

Nachhaltige Materialien, innovative Technologie, optimierte Installationslösungen und klimaneutrale Fertigung verschmelzen bei LAUFEN zu einem konsequenten Gesamtsystem.

Damit rückt ein neues Verständnis von Badarchitektur in den Mittelpunkt: Nicht das einzelne Produkt steht im Vordergrund, sondern wie alle Komponenten miteinander funktionieren – von der Keramik über die Möbel bis zur Installation. Digitale Entwicklungsprozesse, präzise Fertigung und modulare Installationskonzepte schaffen neue Flexibilität, sowohl in der Planung und Umsetzung als auch für Menschen, die langlebige und ressourceneffiziente Lösungen schätzen.

„Unser Ziel ist es ganzheitliche, ästhetische wie funktionale Badlösungen zu schaffen, die langfristig überzeugen. Das gelingt nur, wenn wir Design, Material und Produktion als Einheit begreifen. Daran arbeiten wir jeden Tag,“ so Christian Schäfer, Managing Director von LAUFEN Austria.

