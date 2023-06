M.O.W. 2023 – Innovationen für eine erholsame Nachtruhe

Die Bedeutung eines erholsamen Schlafes für Gesundheit und Wohlbefinden hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen bereit sind, in ihr Schlafzimmer zu investieren. Um den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, sind die Hersteller im Sortimentsbereich Schlafen gefordert. Die M.O.W. 2023 präsentiert vom 17. bis 21. September im Messezentrum Bad Salzuflen innovative Lösungen für ein optimales Schlafumfeld. Das Angebot ist umfangreicher denn je: Vom Lattenrost bis zum kompletten Schlafzimmer, von folierter Ware bis zu Massivholz, vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mitte – die Aussteller der M.O.W. bilden den Sortimentsbereich Schlafen in all seinen Facetten ab. Von nachhaltigen Materialien über intelligente Schlaftechnologien bis hin zu ergonomischen Produkten und einer optimalen Schlafumgebung gibt es zahlreiche Trends, die die Schlafqualität verbessern können. Boxspring ist dabei ein fester Bestandteil des Angebots.

Zu den diesjährigen Ausstellern, die sich dem Thema Schlafen verschrieben haben, gehören unter anderem ADA, Adova/Treca, Atlantic Home, Badenia, Breckle Northeim, Breckle Weida, Cinall, Composad, Conforteo, Dayco, Delux, Done, Dunlopillo, Elfo, Euro Diffusion, Forma Ideale, Forte, Gami, IMC, Inter Link, Interhandel, Jadrina, Kretschmar, LBC-Serta, LC, M+H, Priess, Prima, Relita, Richfield, Sitab, Skalic, Staud, Sun-Garden, TAF, The Beds, Tjoernbo, Ventius, Webed, Wiemann und Wimex.

Darüber hinaus sind Schlafsofas eine unverzichtbare Produktgruppe. Sie verbinden die Funktion eines Sofas mit der Möglichkeit einer bequemen Schlafgelegenheit und bieten damit eine flexible Lösung für Wohnräume, in denen Platzmangel herrscht oder ein multifunktionaler Raum geschaffen werden soll. Aussteller wie Actona, Bali, Dienne Salotti, Innovation, Restyl, Sass und Sun Garden zeigen auf der M.O.W. die neuesten Verwandlungsmöglichkeiten und Techniken.

Das Angebot der M.O.W. Aussteller ist maßgeschneidert für die unterschiedlichen Vertriebswege stationär und online. Auch Bettenspezialisten werden auf der M.O.W. fündig. Vom Big Player bis zur Nische ist für das Schlafen-Segment alles dabei.

Insgesamt werden rund 500 Unternehmen aus mehr als 40 Nationen erwartet. Die Aussteller bilden mit ihrem Angebot die gesamte Bandbreite des konsumigen Möbels für alle Wohnbereiche, alle Sortimente und alle Vertriebskanäle ab. Die Preislagen konzentrieren sich vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mitte. Neben Systemprogrammen für das klassische Einrichten finden sich flach verpackte Mitnahmeartikel, Dropship-Angebote für den E-Commerce sowie Aktionswaren, Topseller und Frequenzbringer.

„Die M.O.W. 2023 ist die Bühne für vielfältige Premieren“, verspricht M.O.W.-Macher Bernd Schäfermeier. „Überraschungen sind im Bereich Schlafen zu erwarten. Die Hauptumsatzträger für sind da, namhafte Neuzugänge erweitern das Angebot und stehen für weitere Innovationen. Es wird spannend!“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Ausstellungsfläche: 17 Hallen mit 85.000 qm

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Services: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen: www.mow.de

