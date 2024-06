Maja Prinzessin von Hohenzollern gewinnt PETA VEGAN AWARDS HOMEWARE 2024

Maja Prinzessin von Hohenzollern gilt als „Vegan Pioneer“ und gestaltet bereits seit vielen Jahren ihre verschiedenen Kollektionen wie Teppiche, Möbel, Kindermöbel, Home Decoration, Haushalts-Produkte bis hin zu Modularen Häusern aus innovativen Materialien, die nachhaltig und frei von Tierleid sind. Sie setzt in ihren Designs mit viel Gespür für die Bedürfnisse der Endkunden den aktuellen Zeitgeist in unverwechselbarer Weise um, in dem sie Ethik, Stil und Funktionalität in ihren Produkten verbindet. Sie schafft damit Produkte, die luxuriös aussehen und trotzdem ökologisch sind.

„Ich möchte nicht, dass für meine Wohn-Produkte Tiere in irgendeiner Form ausgebeutet, misshandelt oder getötet werden. Deshalb arbeite ich stets mit neuen Materialien und suche diese sowie neue Produktions-Methoden weltweit, um sie in meinen Produkten umzusetzen. Es war vor Jahren nicht einfach den Handel und Unternehmen von dieser Vision zu überzeugen. Viele haben die Veränderung des Zeitgeistes und die neuen ethischen Ansprüche der Endkunden erst sehr spät erkannt. Es fehlt oft der analytische Bezug zur Zielgruppe und das Gespür, wie jüngere Generationen heute ticken und wohnen. Wenn man als Unternehmern erst reagiert, wenn es alle anderen machen und zu spät auf den fahrenden Zug aufspringt, dann sind wichtige Markt-Potentiale meist schon verloren und von innovativeren Unternehmen abgeschöpft worden. Deshalb freue ich mir sehr über diese Auszeichnung und danke allen meinen Partnern, die meine veganen Wohn-Kollektionen mit mir erfolgreich umgesetzt haben.“, so die erfolgreiche Designer und Unternehmerin Maja Prinzessin von Hohenzollern.

PETA Deutschland verleiht diesen Award 2024 erstmals für HOMEWARE und zeichnete 13 Gewinner-Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen aus. Diese reichen von veganen Bad-Armaturen& Accessoires, über vegane Wandfarbe, vegane Bettwäsche bis hin zu veganen Möbeln. Damit würdigt PETA das steigende Angebot veganer Wohnartikel.

Für die Herstellung wurden keine Tierqualprodukte wie Leder, Wolle, Daunen, Pelz oder Seide verwendet, sondern pflanzliche und teils innovative Materialien. Dazu zählen neben Kunstleder und recycelter Polyesterwatte auch Bambus, Lyocell sowie Kapokfasern.

PETA VEGAN AWARDS 2024: Das sind die Gewinner im Bereich Homeware:

Quelle: Prinzessin Maja von Hohenzollern