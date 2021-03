Messedoppel möbel austria und küchenwohntrends geht im Mai online

Die große Ausstellernachfrage bei Messeveranstaltern zeigt: Alle Branchen möchten so schnell wie möglich ihre Neuheiten präsentieren und ihre Highlights in den Köpfen und Herzen der BesucherInnen ankommen lassen. Deshalb sind Messen – mit entsprechendem Sicherheitskonzept – auch in schwierigem Umfeld unbedingt erforderlich und unersetzlich.

Aussteller mehrfach präsent

Das Veranstalterduo des Fachmessedoppels möbel austria und küchenwohntrends schafft in der aktuell herausfordernden Zeit zudem weitere Mehrleistungen für Aussteller*innen und BesucherInnen: Das Businessevent findet jetzt vom 3. bis 7. Mai 2021 als zusätzliche Online-Fachmesse und später vom 6. bis zum 8. Oktober 2021 dann physisch in Salzburg statt – zeitgleich kombiniert mit einer zweiten virtuellen Show zu den Herbst-Neuheiten der Branche. Geschäftstüchtige, aktive Unternehmen sind als AusstellerInnen in diesem Jahr somit einmal physisch in Salzburg und gleich zweimal digital für die ganze Welt erreichbar.

Motivierender Impuls

Durch die vielfältigen Impulse, die die mehr als 100 teilnehmenden AusstellerInnen und Marken zur neuen Onlinemesse im Frühjahr setzen werden, erhält die gesamte Branche einen weiteren enormen Antrieb und motivierenden Impuls. Die Marktführer, Marken, Innovatoren und Newcomer präsentieren der Einrichtungs- und Küchenbranche ihre Leistungsfähigkeit und Vielfalt. Wie beispielsweise der österreichische Hersteller DAN, die wegen dieser erweiterten Präsenzmöglichkeit an den Onlinemessen von möbel austria und küchenwohntrends sowohl im Mai als auch im Oktober teilnehmen.

Neues Messeerlebnis durch neue Funktionen

Die neu entwickelte Onlinemesse ist nicht einfach nur eine Visualisierung von Listen, Bildern, Texten oder Videos. Mit den attraktiven Funktionen entdecken die Besucher*innen zudem Themen, Gestaltungswelten, Produkte, Marken und Konzepte auf eine ganz andere Art. Die Konzeption rückt die Onlinemesse einem Live-Erlebnis nicht nur ein ganzes Stück näher, sondern schafft über intuitive Suchfunktionen völlig neue Erlebnisse, die live in dieser Form kaum möglich sind.

Wie auf einer „echten“ Messe

Täglich werden unter anderem Kurzsendungen von ca. 15 Minuten live übertragen. Die Inhalte sind bunt und vielfältig: Die Veranstalter*innen berichten täglich über Neues und Kommendes, Aussteller*innen präsentieren in kurzweiligen Live-Videos ihre Leistungen, branchenbekannte Persönlichkeiten sprechen über „heiße“ Themen, kultige Trends und überraschende Highlights. Auch die gefühlte „Verlorenheit“ beim Besuch einer Onlinemesse vor Laptop, Pad oder PC hat ein Ende. Denn jetzt können die Messebesucher*innen wie auf Präsenzveranstaltungen mit schnellem Blick erkennen, wer sie im virtuellen Raum begleitet. Per einfachem Klick können sogar Kontakte zu anderen Kolleg*innen bzw. BesucherInnen geknüpft werden. Wie auf einer „echten“ Messe eben!

Informationen möbel austria: www.moebel-austria.at

Informationen küchenwohntrends: www.kuechenwohntrends.at

Quelle: MHC Cluster