Messepremiere für CARAT kitchenstox auf der küchenwohntrends

Im Rahmen der küchenwohntrends in Salzburg wurde die cloudbasierte Prozesslösung CARAT kitchenstox erstmals auf einer Messe in Österreich vorgestellt. Das Produkt, das den Fachhandel dabei unterstützt, die meist vielschichtigen kaufmännischen Prozesse rund um Küchenplanung und -verkauf vereinfacht, standardisiert und transparent abzubilden, stieß bei seiner Premiere auf großes Interesse der zahlreichen Besucher.

Qualität und Optimierung von Prozessen stellen gerade in herausfordernden Zeiten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Genau hier setzt CARAT kitchenstox an: Von der ersten Kontaktanfrage bis zur fertig montierten Küche begleitet das System über den gesamten Verkaufsprozess. Ein besonderer Vorteil für die Nutzer ist, dass die Anwendung vollständig in die CARAT-Planungssoftware integriert ist. So ist sichergestellt, dass alle Einzelkomponenten optimal miteinander verzahnt sind. Das cloudbasierte System bietet zudem einen vollkommen orts-, zeit- und geräteunabhängigen Zugriff auf wichtige Informationen in Echtzeit. Auch wenn sich Küchenplanungen vom ersten Entwurf bis zur Montage in der Regel mehrfach ändern, ist jederzeit der aktuelle Stand für alle am Kaufprozess Beteiligten verfügbar.

Matthias Schaufler, CARAT-Geschäftsführer in Österreich und Vertriebsleiter international, erklärt: „Im ‚Produktlebenszyklus‘ eines Küchenauftrags gibt es viele Herausforderungen, die durch gute Organisation besser und mit deutlich reduzierter Fehleranfälligkeit gemeistert werden können. Es macht daher für den Handel durchaus Sinn, die eigenen Prozesse von Zeit zu Zeit zu überprüfen und zu optimieren.“ Für ein solch optimiertes und reibungsloses Tagesgeschäft führt CARAT kitchenstox alle Fäden an einem Ort zusammen.

Pünktlich zum Auftritt im Salzburger Messezentrum konnten sich die Besucher außerdem über Funktionserweiterungen und Optimierungen freuen, die die Abwicklung von Aufträgen weiter erleichtern.

Mit CARAT kitchenstox verfolgt das Dreieicher Unternehmen seinen Ansatz, den Fachhandel nach dem Motto „Software aus einer Hand“ zu unterstützen, konsequent weiter. Mit einer Lösung, die weit über Planung, Preisfindung, Angebotserstellung und Kalkulation hinausgeht.

Bekommen Sie einen ersten Einblick in CARAT kitchenstox: Teaserfilm

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.at

Quelle: CARAT