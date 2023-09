MHK Group trauert um Andreas Joost

Er war nicht nur CARAT-Geschäftsführer, er war ein geschätzter Kollege und für viele innerhalb der MHK Group auch ein Freund geworden: Andreas Joost. Gestern Morgen verstarb er plötzlich und völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren. Der gesamte MHK Vorstand sowie die MHK Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern um Andreas Joost und sprechen der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Seine Karriere in der Küchenbranche begann Andreas Joost schon während seines Informatikstudiums. In dieser Zeit war er bereits als IT-Experte in der Handelsagentur eines Küchenherstellers tätig. So kam er erstmals mit Küchenplanungssoftware in Berührung. Seither faszinierte ihn dieses Thema. Im Jahr 2000 startete er als Produktmanager bei der Orga Data Team AG, die im Jahr 2002 in die CARAT GmbH integriert wurde. Im Jahr 2008 wurde er Geschäftsführer bei DATAFORM Gesellschaft für Datenverwaltung des Möbelhandels mbH. Ab 2015 war der aus Norddeutschland stammende Andreas Joost schließlich dritter CARAT-Geschäftsführer neben Gerhard Essig und Norbert Michael. Er verantwortete bis zuletzt die Bereiche Entwicklung, digitale Produktinformationen, Organisation und Technik.

Nachdem sich die erste CARAT Geschäftsführer-Generation im Sommer 2021 in den Ruhestand verabschiedet hatte, übernahm Andreas Joost gemeinsam mit Andreas Günther die Leitung des Softwareentwicklers CARAT. Gemeinsam führten sie die familiäre und von hoher Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur nicht nur fort, Andreas Joost entwickelte sie weiter – und lebte sie – stets verlässlich, immer mit ruhiger Hand und besonnen. Er war ein Visionär, offen für neue Ideen. Er schaute über den Tellerrand von CARAT hinaus und dachte übergreifend auch im Sinne der gesamten Branche.

„Mit Andreas Joost verlieren wir einen Menschen, der seine Mitarbeitenden und Kolleg:innen auf neue CARAT-Wege mitnahm, der mitreißen und begeistern konnte, der aber auch im größten Sturm Fels in der Brandung war. So haben wir uns stets weiterentwickelt und Außergewöhnliches geleistet“, würdigt CARAT Geschäftsführer Andreas Günther die Arbeit und Führungsqualitäten seines Kollegen. „Er hinterlässt in unseren Reihen eine große Lücke. Über den Verlust sind wir sehr traurig. Er wird uns sehr fehlen.“

Quelle: MHK