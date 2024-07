Veränderung im Vorstand der MHK Group

„Dr. Olaf Hoppelshäuser hat mit seiner Expertise und seinen zahlreichen fachlichen Initiativen das Wachstum der MHK Group in den vergangenen sieben Jahren engagiert mitgestaltet“, erklärt Professor Rainer Kirchdörfer, Aufsichtsratsvorsitzender der MHK Group.

Dr. Olaf Hoppelshäuser wurde zum 1. September 2017 in den MHK Vorstand berufen und verantwortete bis April 2023 das Ressort Gesamtvertrieb, Logistik und Facility Management. Er baute für die Verbundgruppe das starke Industriepartner-Netzwerk der MHK Group im In- und Ausland konsequent aus. Unter seiner Leitung standen auch die MHK Logistik GmbH und die MHK Europa Akademie. Die konkrete Unterstützung mit professionellen Montage-Teams und zusätzlichen Services in ganz Deutschland stärkt die Bindung zwischen der MHK Group und den Küchenfachhändlern gerade im aktuellen Fachkräftemangel. Auch die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene MHK Europa Akademie zahlt mit ihrem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebot auf Lösungen für die Fachkräftegewinnung und Nachwuchs-Qualifizierung in den Branchen der MHK-Gesellschafter ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.de

Quelle: MHK