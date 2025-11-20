Murexin rückt mit klaren Strukturen näher an den Kunden

„Unsere Produkte sind erklärungsbedürftig – erfolgreicher Vertrieb entsteht dort, wo Technik und Marktverständnis zusammenkommen“, erklärt Dr. Rainer Pascher, seit 2022 technischer Geschäftsführer der Murexin GmbH. Mit der Erweiterung seines Verantwortungsbereichs um Marketing, Sales und Produktmanagement baut das Unternehmen die Nähe zu seinen Kunden weiter aus. „Wir übersetzen Kundenerfordernisse in konkrete Lösungen, priorisieren das Portfolio gemeinsam mit dem Produktmanagement und binden F&E frühzeitig ein. So verkürzen wir die Zeit bis zur Markteinführung, erhöhen die Beratungsqualität und stärken unsere Glaubwürdigkeit im Kundengespräch,“ betont Pascher.

Mag. Bernhard Mucherl, seit 2001 Geschäftsführer der Murexin GmbH, ist weiterhin für die kaufmännischen Bereiche zuständig; beide verantworten gemeinsam die strategische Unternehmensausrichtung – für Österreich ebenso wie für alle internationalen Tochtergesellschaften.

Kundenorientierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Mit der neuen Struktur rückt Murexin noch näher an die Bedürfnisse seine Verarbeiter und Handelspartner. Vertrieb, Produktmanagement und Anwendungstechnik wurden nach Sparten zusammengeführt und arbeiten heute eng vernetzt – auch über die Landesgrenzen hinaus. Ein Schritt, der sich in der Praxis bereits bewährt hat.

„Früher gab es oft parallele Zuständigkeiten zwischen Vertrieb, Entwicklung und Produktmanagement“, so Pascher. „Heute entscheidet pro Sparte ein Verantwortlicher in Abstimmung mit der Geschäftsführung, was umgesetzt wird – das sorgt für mehr Klarheit und Tempo.“ Pascher betont weiters: „Wir denken nicht nur an unsere Kunden, sondern auch an die Kunden unserer Kunden. Wenn wir Handwerker dabei unterstützen, ihre Auftraggeber zufriedenzustellen, profitieren am Ende alle.“ Bernhard Mucherl ergänzt: „Murexin denkt jede Maßnahme auch international mit. Unsere Zentrale in Wiener Neustadt steuert alle Tochtergesellschaften und stellt sicher, dass Know-how und Produktentwicklung in allen Märkten ankommen“.

Die Baustelle als Labor

Die klare Struktur stärkt Innovationskraft und unterstreicht den Anspruch, Technologie, Qualität und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. „Wir sehen die Baustelle auch als Labor. Das bedeutet nicht, dass unsere Produkte ungetestet auf den Markt kommen. Ganz im Gegenteil: Wir testen unsere Produkte zusätzlich zu allen Laborprüfungen unter realen Bedingungen – dort wo sie später bestehen müssen,“ beschreibt Rainer Pascher.

Die Geschäftsführer von MUREXIN – Dr. Rainer Pascher und Mag. Bernhard Mucherl