Neue Betreiber für olina Küchenstudio in Rankweil

Mit dem völlig neu gestalteten Küchenstudio wird in Rankweil ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte geschrieben – genau dort, wo vor über 30 Jahren die olina-Idee ihren Anfang nahm. Mit Simon Wachter und Ing. Lukas Brugger übernehmen zwei junge, engagierte Unternehmer als neue olina Franchisepartner den Standort in Vorarlberg und präsentieren sich auf 170 m² in modernem Ambiente und mit frischem Studiokonzept.

Beide bringen handwerkliche Präzision, planerisches Know-how und ein feines Gespür für Design und aktuelle Wohntrends mit. Mit ihrer Begeisterung für hochwertige Materialien, durchdachte Raumkonzepte und individuelle Küchenplanung verfolgen sie das Ziel, im neuen olina Studio Rankweil einen Ort zu schaffen, an dem Ideen, Handwerk und moderne Küchenplanung aufeinandertreffen.

„Für uns ist eine Küche weit mehr als nur ein Raum zum Kochen – sie ist der Mittelpunkt des Wohnens. Unser Ziel ist es, Küchen zu planen, die perfekt zu den Menschen passen, die darin leben – funktional, hochwertig und mit viel Persönlichkeit“ , so Simon Wachter.

Auch Lukas Brugger sieht im Neustart großes Potenzial: „Die Marke olina ist weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannt, verfügt über ein charmantes Markenimage und steht für höchste Qualität, raffinierte Lösungen und ein unverwechselbares Serviceerlebnis.“ Genau diese Werte haben sie dazu bewogen, gemeinsam mit olina den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und den Standort mit neuen Ideen und modernem Küchendesign weiterzuentwickeln.

Die Entscheidung fiel bewusst auf olina: Die Möglichkeit, Teil eines etablierten Küchen-Netzwerks mit großer Strahlkraft zu werden und gleichzeitig eigene Ideen einbringen zu können, hat sie von Anfang an begeistert und bot die ideale Grundlage für den unternehmerischen Start der beiden Jungunternehmer.

„Herzlich willkommen im olina Studio Rankweil“ heißt es am 29. und 30. Mai, wenn das neu gestaltete olina Küchenstudio seine Türen zum großen Eröffnungswochenende öffnet.

Weitere Informationen dazu: https://funnel.olina.at/studioeroeffnungrankweil und unter www.olina.com

Quelle: Olina