Die WOHNEN & INTERIEUR 2026 überzeugte die BesucherInnen mit einem abwechslungsreichen Programm, hochwertigen Ausstellern und einem starken Fokus auf nachhaltige Wohnkonzepte (c) Stella Livio

Veranstaltet vom neuen Organisationsteam der Austrian Exhibition Experts entwickelte sich die Traditionsmesse zu einer lebendigen Plattform für Design, Innovation und Inspiration.

Verena Inschlag – Fa. ADA, Christian Strohmayer – Wohnkultur

100 Sofas an einem Ort – Ausprobieren ausdrücklich erlaubt

Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Möbel online gekauft werden und klassische Möbelhäuser seltener werden, zeigt die Messe, warum persönliche Begegnung und echte Produkterfahrung wichtiger denn je sind: Hier wird ausprobiert, verglichen und diskutiert – statt nur geklickt. Ein Sofa kauft man nicht wie Kopfhörer im Online-Shop. Man möchte wissen, wie es sich anfühlt, wie der Stoff wirkt und wie bequem es wirklich ist. Genau diese Erfahrung bot die WOHNEN & INTERIEUR: Hunderte Möbelstücke konnten direkt ausprobiert, Materialien verglichen und Designideen live erlebt werden. Die Messe wurde damit zur größten temporären Wohnwelt Österreichs – ein Ort, an dem Inspiration, Beratung und Produkterlebnis zusammenkommen.

Zufriedene Gesichter von Gerald Gurdet – WK Bgld, Stefanie Giefing-Putz- Möbel Putz, Mario Zaderer – Fa. Schösswender

Kochen als Herzstück der Wohnkultur

Ein zentraler Publikumsmagnet war die interaktive „Cookingstation“, die eindrucksvoll zeigte, wie sehr Küche und Wohnen heute miteinander verschmelzen. Bei Kochshows, Workshops und Mitkochformaten konnten Besucher:innen live erleben, wie Kulinarik, Design und Gemeinschaft zusammenfinden. Publikumsliebling Julian Kutos begeisterte mit kreativen Kochsessions. Wer das kulinarische Erlebnis entspannt ausklingen lassen wollte, fand an der Aperol Spritz Bar den perfekten Treffpunkt für Gespräche, Networking und Inspiration.

Dipl.-Ing. Johann Breitschopf (Breitschopf Küchen), langjähriger Aussteller: „Die Messe war für uns sehr erfolgreich und hat unsere Erwartungen erfüllt.“

Nachhaltiges Design und Upcycling zum Mitmachen

Nachhaltigkeit war eines der zentralen Themen der Messe – und wurde nicht nur diskutiert, sondern aktiv erlebbar gemacht. Im Repair-Café wurde unter dem Motto „Kintsugi Pimping – liebgewonnene Geräte mit Stil smart beleben“ gezeigt, wie Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler kreativ und nachhaltig aufgewertet werden können. Großen Zuspruch erhielten auch die Workshops mit Upcycling-Designerin Ingrid Luttenberger alias „Selfmaid“. Mit Materialien aus dem Möbelmuseum Wien lernten Teilnehmer:innen, wie sich aus bestehenden Ressourcen neue Designobjekte entwickeln lassen – kreativ, individuell und ressourcenschonend.

Renovieren und Sanieren: Zukunftsorientiertes Wissen

Mit dem neuen Pitchformat „2GRAD2MINUTEN“ bot die Messe eine kompakte Bühne für innovative Ideen rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen. Unternehmen präsentierten ihre Konzepte vor einer Fachjury und stellten sich der Frage, wie ihre Lösungen zur CO₂-Reduktion und zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beitragen können. Ergänzend vermittelten Aussteller wie das Team der Baurettungsgasse rund um Architekt Heinrich Schuller wertvolle Impulse für leistbares und zukunftsfähiges Wohnen sowie für die Energiewende im eigenen Zuhause.

Das Team von Solar Wien, Denis Salihaj (Außendienst) und Ajdin Zukic (IT Inhouse), empfand die Besucher gerade heuer als sehr gut vorinformiert und konkret in ihren Anliegen: „Wenn es um Zukunftsthemen, Förderungen und große Investitionen geht, ist eine Vertrauensbasis wichtig. Auf der Messe können wir erste Unsicherheiten in persönlichen Gesprächen beseitigen und mit Kompetenz in Sachen Beratung punkten.“

Gelebtes Tischlerhandwerk als Publikumsmagnet

Ein weiteres Highlight war die Sondershow „Gelebtes Handwerk“, die in Kooperation mit der Landesinnung der Wiener Tischler realisiert wurde. Besucher:innen konnten live verfolgen, wie aus Rohmaterialien hochwertige Möbelstücke entstehen. Die Präsentation regionaler Handwerkskunst zeigte eindrucksvoll den Wert von Maßarbeit, Qualität und nachhaltiger Produktion.

Familie Schulmeister – Fa. Leo Schulmeister, Fa. Handwerk

Georg Grün, Inhaber von Grün Raum Plan (Wiener Tischler): „Die Qualität der Besucher war gut. Das Potenzial liegt auf der Messe vor allem im persönlichen Face-to-Face-Austausch.“

Premium-Design und Kunst für individuelle Wohnräume

Auch im Designbereich bot die Messe zahlreiche Highlights. Ein kuratierter Mix aus nationalen und internationalen Premium-Brands – darunter Bretz, Rolf Benz und Leo Schulmeister – präsentierte hochwertige Einrichtungslösungen und innovative Wohnkonzepte. Ergänzt wurde das Angebot durch Kunstunikate renommierter Künstler:innen und Designer:innen wie Marco Mehn, die zeigten, wie stark persönliche Ausdruckskraft und Individualität moderne Wohnräume prägen können.

„Schön, dass es in Wien noch eine Messe gibt – da sollte man schon Flagge zeigen und als Wiener Händler das Potenzial für direkten Kundenkontakt nutzen“, so Marc Crane von EP Mayerhofer.

Hubert Kastinger – Obmann Einrichtungfachhandel Österreich, Daniel Moser – Einrichtungshandel Wien in der WK, Katharina Weishaupt- GF MBG, Clara Wiltschke- GF Austrian Exhintions Experts Georg Emprechtinger- Obmann der österr. Möbelindustrie

Neue Impulse durch Austrian Exhibition Experts

Mit der Übernahme der Messe durch die Austrian Exhibition Experts wurde die WOHNEN & INTERIEUR inhaltlich geschärft und stärker kuratiert. Der Mix aus Erlebnisformaten, Fachwissen, Design und Nachhaltigkeit zeigte deutlich, welches Potenzial in der Weiterentwicklung der Traditionsmesse steckt. Die WOHNEN & INTERIEUR 2026 bestätigte damit ihre Rolle als Österreichs wichtigste Plattform für Wohntrends, Möbel, Garten, Design sowie Renovieren und Sanieren – und als Ort, an dem Inspiration, Wissen und Begegnung zu einem ganzheitlichen Messeerlebnis verschmelzen.

Positive Bilanz – und ein klares Signal für die Zukunft von Messen

Nach fünf intensiven Messetagen zieht die WOHNEN & INTERIEUR eine insgesamt positive Bilanz. Trotz der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte Österreichs größtes Event für Wohntrends, Möbel, Garten und Design rund 35.000 Besucher:innen anziehen und bestätigte einmal mehr seine Rolle als zentraler Treffpunkt für Wohn- und Designinteressierte.

„In einer Zeit, in der vieles digital geworden ist, wird das echte Erlebnis wieder zum Luxus. Die Messe bietet genau das: Inspiration, Beratung und Produkterfahrung an einem Ort – intensiver, als es online je möglich wäre. Gerade weil vieles heute online passiert, wächst das Bedürfnis nach echten Erlebnissen. Unser Ziel war es, gemeinsam mit einem engagierten Team eine inspirierende Plattform für die Branche zu schaffen – und genau das ist gelungen. Menschen wollen Materialien fühlen, Komfort erleben und Produkte vergleichen. Genau das bietet eine Messe – und genau deshalb ist sie heute relevanter denn je“, betont Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin des Messeveranstalters Austrian Exhibition Experts (AEE). „Unser Anspruch bleibt es, gemeinsam mit der Branche die Zukunft des Wohnens aktiv zu gestalten.“

Gregor Reitinger- GF. Fa. Scharfmüller, Daniel Moser – WKW, Hubert Kastinger -WKO, Christine Kosar – Messeleitung, Ludwig Krenn- WKNÖ

Auch Mag. Christine Kosar, Messeleiterin der WOHNEN & INTERIEUR, unterstreicht die Bedeutung der Messe gerade in herausfordernden Zeiten: „Die Messe ist heute mehr als eine Produktschau. Sie ist ein Ort, an dem Trends entstehen, Ideen diskutiert werden und Menschen Inspiration für ihr Zuhause finden – der Ort, an dem sich Branche, Innovation und Publikum direkt begegnen. Gerade jetzt ist es wichtig, sich als verlässlicher Partner der Branche zu positionieren, neue Themenbereiche zu integrieren und Synergien zu schaffen. Die Themen Sanieren und Renovieren wurden von Aussteller- und Besucherseite sehr gut angenommen. Das zeigt uns, dass wir mit der Weiterentwicklung der Messe auf dem richtigen Weg sind.“

Der Steirische Möbelhandel zu Besuch auf der WOHNEN & INTERIEUR

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Exhibitions Experts