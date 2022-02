Neue Fachmesse „WORLD OF FIREPLACES 2023“ stark nachgefragt

In nur wenigen Tagen wurden mehrere tausend Quadratmeter Ausstellungsfläche von namhaften Anbietern geordert. Ein überaus gelungener Start für die gesamte Branche – die sich zusammen mit ihrem Industrieverband HKI (Frankfurt a.M.) seit längerem eine eigenständige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Präsentationsplattform wünscht.

„Es sind Fachmessen wie diese, die unsere Branche zusammenhalten und unseren Partnern die Möglichkeit eines Dialogs miteinander bieten. Das Gespräch, der gegenseitige Respekt führen zu dem benötigten Zusammenhalt und langfristig zum Erfolg“ , fasst Doris Pfeiffer, Geschäftsführerin von Austroflamm, den Ansatz zusammen, eine unabhängige Branchenplattform zu etablieren. Denn: „Die Zeiten ändern sich, unser gemeinsames Feuer bleibt“, so Frau Pfeiffer weiter.

Für Michael Rambach, Gründer und Gesellschafter von trendfairs, stand damit außer Frage, sich unternehmerisch zu engagieren: „Die Industrie will eine eigene Plattform, wir bieten sie. Wir setzen mit der World of Fireplaces einen Meilenstein rund um das Thema Feuerstätten und behagliches Wohnambiente in Leipzig.“

Schon seit längerem entwickelt Messespezialist trendfairs GmbH dank innovativer Lösungsansätze ein unvergleichliches Geschäftserlebnis mit bestmöglichem Benefit für alle Beteiligten. Auch der neue Branchen-Hub „World of Fireplaces“ wurde so konzipiert – und trifft ab Vertriebsbeginn auf außergewöhnlich hohe Nachfrage: So haben sich viele Unternehmen ihren Platz bereits gesichert, wie beispielsweise Austroflamm, Bosch Thermotechnik, Hoxter, Leda Werk, Nordpeis, Oranier, Schott oder Spartherm.

Weitere Aussteller mit den Schwerpunkten Pellet-, Kachel- und Speicheröfen, Elektrokamine und Kaminöfen, Deko- und Imitationsfeuerstätten, Herde und Grillgeräte, Outdoor-Brennstätten, Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoff, Ziegel und Schamotte, Software für Smarthome und zur Anlagensteuerung sowie Zulieferer und Zubehörlieferanten, Verlage und Verbände werden zu diesem begehrten B2B-Event noch hinzukommen.

„Eine internationale Messe für Feuerstätten ist für die Branche nicht nur wichtig, um die Produktneuheiten zu präsentieren und den Dialog mit den Händlern, dem Handwerk und Dienstleistern aufzunehmen, sondern auch als Plattform für die politische Lobby-Arbeit“, betont Nikolaus Fleischhacker als Chef der Oranier Unternehmensgruppe.

Frank Kienle, Geschäftsführer des Branchenverbands HKI, ist von der Bedeutung der „World of Fireplaces“ im Diskurs um Nachhaltigkeit überzeugt und unterstreicht, „…dass der Energieträger Holz im Rahmen der Klimawende eine bedeutende Rolle spielt und eine solche Messeplattform diese wichtige Rolle noch stärker hervorheben kann und die technologieoffene Diskussion maßgeblich fördern wird.“

Im April kommenden Jahres stehen in Leipzig dann die zielgruppengenaue Absatzförderung, Imagepflege, Netzwerken und Lobbyarbeit sowie die aktive Förderung dieses Marktsegments im Mittelpunkt. Darauf freut sich die Branche, denn der Wunsch nach eigenständiger Präsentation und der Fokussierung auf den zentralen Themenkreis „Wärme, Feuer und Behaglichkeit“ wurde zuletzt immer kräftiger artikuliert.

Die „World of Fireplaces“ trägt dabei Feuer nicht allein in ihrem Namen – auf der Fachmesse wird es nämlich wirklich richtig heiß zugehen! Denn die technischen Voraussetzungen für “Feuer live” sind auf der Neuen Messe in Leipzig ideal erfüllt. Halle 5 bietet zahlreiche Rauchabzüge, sie ist ebenerdig zugänglich und die Belastbarkeit der Grundfläche ist für schwere Exponate ausgelegt. Die Präsentationen der Aussteller werden auf einem einheitlichen Bodenniveau realisiert, was nicht nur den Besucherzugang erleichtert, sondern zudem den Aufbau großer und vor allem hoher Exponate erlaubt.

Einen zusätzlichen Mehrwert stellt der Fireplace-Hub dar. Der Messeveranstalter etabliert ein wertvolles Branchenportal für Wissenstransfer und Networking. Referenten informieren über Trends und Neuheiten der Branche. Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verbandswesen treten in Dialog mit den Fachbesuchern. Der Fireplace-Hub bietet während der Messelaufzeit täglich informative Programmpunkte und ist für Besucher kostenfrei.

Wenn sich am 18. April 2023 die Tore zur „World of Fireplaces“ öffnen, werden mehrere Tausend Messebesucher aus ganz Zentraleuropa erwartet. Dazu tragen auch die hervorragende Lage und Verkehrsanbindung der Messestadt Leipzig bei. Alle Eintritte sind kostenfrei, der Zutritt ist jedoch allein Fachleuten aus Unternehmen, der Wissenschaft und den Medien vorbehalten. Die Live-Veranstaltung wird begleitet von einer virtuellen Ausgabe, die Livestreams, Chats, Vorträge, Innovationen und Neuigkeiten vor, während und nach den drei Messetagen öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Über diese Online-Plattform ist zudem die Fachbesucher-Akkreditierung möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.world-of-fireplaces.de

Quelle: trendfairs