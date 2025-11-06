Neue Studie: Küchen- und Multifunktionsarmaturen in D/A/CH bis 2030

Die Verschiebungen in der Küchenvermarktung zugunsten des Küchenzubehörs waren die ausschlaggebenden Gründe für eine neues Studienkonzept speziell für die Region D/A/CH. Soeben veröffentlicht wurde die dritte Marktstudie aus der Reihe.

Der Markt für Küchen- und Multifunktionsarmaturen entwickelt sich aktuell stabiler als die anderen Küchenbereiche in D/A/CH. In 2024 erreichte die Inlandsmarktversorgung in D/A/CH 536 Millionen Euro zu Herstellerabgabepreisen Netto und somit ein Wachstum um 2,3% gegenüber 2023.

Dieser Wert entspricht einem Handelsvolumen von 1.352 Millionen Euro Brutto. Die Handelsumsätze entwickeln sich durch die steigenden Durchschnittspreise pro verkaufte Armatur besser als die Stückzahlen.

Die verkauften Stückzahlen aller Küchenarmaturen liegen in D/A/CH bei rund 3,3 Millionen Stück. Diese Zahl stagniert derzeit und liegt 6,7% unter dem Wert von 2022. Bei der Analyse sind deutliche Unterschiede bei der Entwicklung der deutschsprachigen Länder zu erkennen.

Die Studie liefert alle Informationen zur Marktentwicklung von 2015 bis 2024 und eine detaillierte Einschätzung aller Fakten bis 2030.

Immerhin 158 Herstellern liefern Küchenarmaturen in D/A/CH. Deutschland stellt nur 29,1% der Hersteller, aber ohne Frage die wichtigsten Anbieter in dieser Reihenfolge mit Grohe, Hansgrohe, Blanco, Villeroy & Boch und Schütte. Dazwischen schieben kann sich nur Franke auf Position 4. Von den nicht in D/A/CH ansässigen Herstellern erreicht Gessi die wichtigste Position.

Bei den Oberflächenmaterialien sind farbig eloxierte Küchenarmaturen die großen Gewinner. Während auch Edelstahl leicht hinzu gewinnt, verliert Chrom Marktanteile in deutlicher Größenordnung.

Bei der Distribution aller Küchen- und Multifunktionsarmaturen bleibt der Küchenhandel bei leicht rückläufiger Entwicklung mit 34,6% der wichtigste Vertriebsweg. Der Möbelhandel behauptet seine Marktanteile und kommt auf 25,2%. Zulegen können der Onlinehandel und der Objektmarkt. Sie werden dann auch bis 2030 ihre Marktstellung weiter kontinuierlich ausbauen.

Vor allem Multifunktionsarmaturen sind der aktuelle Gewinner. Die D/A/CH-Länder haben hier noch einen erkennbaren Nachholbedarf gegenüber den wichtigsten Abnahmeländern beim Einsatz von Multifunktionsarmaturen, wie Großbritannien, Niederlande und Skandinavien.

Multifunktionsarmaturen erreichen im D/A/CH inzwischen 16,3% des Wertes aller verkauften Küchenarmaturen. Bis 2030 wird der Wert vorsichtig kalkuliert auf über 22% Anteil ansteigen. Immer mehr Endkunden lassen sich von den Vorteilen einer Multifunktionsarmatur überzeugen.

Dabei bleibt der niederländische Hersteller Quooker das Maß aller Dinge mit 59% Marktanteil. Und das obwohl inzwischen 42 Hersteller in Deutschland Multifunktionsarmaturen anbieten

Doch es könnte noch mehr gehen, wenn es dem Möbelhandel und dem Küchenhandel gelingt, die gemachten Fehler beim Küchenverkauf im Stationären Handel auszumerzen. Zuerst werden dort in aller Regel Holzmöbel und Elektrogeräte ausgesucht. Erst danach wird mit dem verbliebenen restlichen Etat mit dem Kunden das gewünschte Küchenzubehör besprochen. Dabei sind es gerade Küchenspülen, Arbeitsplatten sowie Küchen- und Multifunktionsarmaturen, wo der Handel besondere Chancen für ein trading-up beim Küchenkauf und höhere Verkaufspreise liegen lässt.

Besonders detailliert geht die vorliegende Studie daher in ihren Handlungsempfehlungen auf die weiterhin real existierenden Erfolgschancen von Industrie und Handel ein. Dabei werden die heutigen Fehler beim Küchenverkauf aufgezeigt und die notwendigen Maßnahmen für höhere Umsätze erläutert.

Die Studie „Küchen- und Multifunktionsarmaturen in D/A/CH bis 2030“ enthält 435 Seiten mit 307 Tabellen und Grafiken und ist seit Oktober 2025 in deutscher Sprache erschienen.

Der Preis pro Studie beträgt Euro 3.900,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Marktstudien aus der aktuellen Serie zum Küchenzubehör sind Staffelpreise möglich.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH

Auf den Stöcken 16

D-41472 Neuss

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.titze-online.de

Quelle: Unternehmensberatung Titze