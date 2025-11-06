Europäische Parkettbranche auf der DOMOTEX 2026

Unter dem Motto „Creating Rooms. Transforming Spaces.“ öffnet die DOMOTEX 2026 vom 19. bis 22. Januar ihre Tore als Home of Flooring & Interior Finishing und bringt die internationale Branche für Bodenbeläge und Innenausbau zusammen. Zahlreiche führende Unternehmen der Parkettbranche haben bereits ihre Teilnahme bestätigt und präsentieren auf der Messe hochwertige, innovative und nachhaltige Lösungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Mitgliedsunternehmen der FEP. Rund um die Messe zeigen Unternehmen wie Kährs, Weitzer Parkett, ter Hürne, Stile, PPS Galekovic, Pan Parket, Baltic Wood, Befag und Decospan die Vielfalt, Innovationskraft und Nachhaltigkeit der europäischen Parkettindustrie. Viele von ihnen folgen dabei der Reel Wood Initiative, mit der die FEP die Vorteile von echtem Holzparkett sichtbar macht – von der Langlebigkeit über die Möglichkeit zur Renovierung und Wiederverwendung bis hin zu den positiven Effekten für den Klimaschutz.

Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus

In diesem Kontext entsteht die FEP Lounge, ein exklusiver Bereich auf der DOMOTEX 2026, der Networking, fachlichen Austausch und Inspiration für die Parkettbranche ermöglicht. „Die FEP freut sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern, an der DOMOTEX teilzunehmen“, sagt Isabelle Brose, Managing Director der FEP. „Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, einem großen und vielfältigen Publikum zu zeigen, wie geeint unsere Branche ihre nachhaltige und langlebige Bodenlösung präsentiert: Parkett, gefertigt aus echtem Holz, kann genutzt, aufgearbeitet, wiederverwendet und immer wieder neu zum Leben erweckt werden. Wir freuen uns darauf, Ihnen das Produkt Parkett näherzubringen!“

Auch die Aussteller selbst nutzen die DOMOTEX, um ihre Innovationen zu präsentieren. Josef Stoppacher, CEO der Weitzer Group / Weitzer Parkett, betont: „Die Teilnahme an der DOMOTEX bietet uns die Möglichkeit, unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit in der Bodenbelagsbranche zu zeigen. Sie ist eine einzigartige Gelegenheit, mit internationalen Partnern in Kontakt zu treten und unsere neuesten Entwicklungen einem weltweiten Publikum zu präsentieren.“

Mit der FEP Lounge bietet die DOMOTEX 2026 nicht nur ein Forum für die Parkettbranche, sondern verkörpert zugleich das Motto der Messe: Räume schaffen, die inspirieren – und Lebensräume nachhaltig gestalten. Gleichzeitig ergänzt sie die vielfältigen Sonderschauen der DOMOTEX perfekt und fügt sich nahtlos in das Messeerlebnis ein: Während Formate wie der Retailers Park, der Architects Space, der Innovationsparcours oder die Green Collection unterschiedliche Facetten der Branche präsentieren, lädt die FEP Lounge gezielt zum Austausch und Networking innerhalb der europäischen Parkettcommunity ein und macht die Innovationskraft und Nachhaltigkeit der Branche erlebbar.

Über DOMOTEX weltweit

Als Home of Flooring & Interior Finishing präsentiert die DOMOTEX (19. – 22. Januar 2026) in Hannover im Zwei-Jahres-Turnus internationale Trends und Produkte für den Innenausbau. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR (27. – 29. Mai 2026 in Shanghai) ist die größte internationale Messe für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. Globus Events, Build Your Dream und Hannover Milano Fairs Shanghai, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, organisieren die Messe gemeinsam.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe/Fotos: Rainer Jensen