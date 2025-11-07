Wohnen und Arbeiten – Räume im Wandel

ADA SALVIA

Der klassische Arbeitsplatz hat dabei seine feste Form verloren. Heute entsteht er dort, wo Raum, Licht und Stimmung passen. Besonders in Städten, wo Wohnflächen begrenzt sind, wächst der Wunsch nach Möbeln, die sich mühelos in den Alltag einfügen und verschiedene Lebenssituationen unterstützen.

So entstehen Räume, die sich mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern bewegen. Arbeiten, Wohnen und Leben greifen ineinander, ohne sich zu stören. Ein Sideboard wird zum Arbeitsplatz, wenn der Laptop aufgeklappt wird. Ein Tisch, der sich in der Höhe verstellen lässt, lädt dazu ein, zwischendurch im Stehen zu arbeiten. Sofas mit integrierten Anschlüssen oder Ablagen bieten Platz für kleine Pausen oder kurze Mails. Selbst Couchtische oder Container auf Rollen können sich in kleine Arbeitszonen verwandeln, wenn der Tag es erfordert. Es sind diese leisen Verwandlungen, die den modernen Wohnraum so lebendig machen.

Gestaltung spielt dabei eine zentrale Rolle. Räume, die flexibel genutzt werden, brauchen Ordnung, Ruhe und Atmosphäre. Materialien, Farben und Strukturen helfen, unterschiedliche Bereiche zu definieren, ohne Grenzen zu setzen. Eine textile Fläche kann Akustik und Wärme schaffen, ein Holzton Geborgenheit vermitteln, ein klarer Entwurf Ruhe in den Alltag bringen.

Individuelle Planung wird dabei immer wichtiger. Maßgefertigte Lösungen oder modulare Systeme helfen, Räume optimal zu nutzen und auf veränderte Bedürfnisse zu reagieren. So können Möbel mit ihren Besitzerinnen und Besitzern wachsen – sich anpassen, erweitert und neu kombiniert werden.

Die österreichische Möbelindustrie prägt diese Entwicklung mit besonderem Gespür für Material, Handwerk und Nachhaltigkeit. Ihre Entwürfe zeigen, dass Langlebigkeit nicht nur mit Beständigkeit, sondern auch mit Beweglichkeit zu tun hat. Möbel, die sich ergänzen, verändern und immer wieder neu zusammensetzen lassen, spiegeln das Leben von heute: vielseitig, offen, in Bewegung – und zugleich geerdet in Qualität und Sinnlichkeit.

