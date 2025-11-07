Treffen Sie die Branche auf der Light + Building

Hier erfahren Sie, wie intelligente Energieinfrastrukturen und moderne Lichtgestaltungen zur nachhaltigen Transformation von Gebäuden und Städten beitragen.

Finden Sie Inspiration, Wissenstransfer und praxisnahe Einblicke rund um die gebaute Welt von morgen.

Jetzt Ticket sichern und dabei sein!

Wo Fachwissen auf Inspiration trifft

Von Lichtgestaltung über smarte Gebäudetechnik bis hin zu Handwerk und Architektur – das vielseitige Rahmenprogramm mit Foren, Bühnen und interaktiven Formaten bietet die Gelegenheit, Trends hautnah zu erleben, neue Perspektiven zu gewinnen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Übrigens: Das Programm wächst stetig weiter – regelmäßiges Reinschauen lohnt sich!

Drei Top-Themen begleiten das Rahmenprogramm

Sustainable Transformation, Living Light und Smart Connectivity sind die Top-Themen der Light + Building 2026. Sie ziehen sich als Leitmotiv durch das Rahmenprogramm und machen die Trends von morgen erlebbar.

Ihr Wegweiser über das Messegelände

Wussten Sie, dass sich die Light + Building über das gesamte Messegelände erstreckt? Um den Überblick zu behalten, hilft Ihnen der Geländeplan: Er zeigt Ihnen, wo die Produktbereiche Licht, Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation sowie Sicherheitstechnik zu finden sind. So können Sie Ihre Route durch die Hallen optimal und effizient planen.

Exklusive Reisekonditionen für Ihren Messebesuch

Damit Ihre Reise zur Light + Building reibungslos verläuft, empfehlen wir, Anreise und Unterkunft frühzeitig zu planen. Profitieren Sie dabei von exklusiven Sonderkonditionen der Deutschen Bahn und der Lufthansa Group Airlines.

Für Ihre Anreise benötigen Sie ein Visum? Das Team der Messe Frankfurt hilft Ihnen gerne weiter.

Zu den Reiseangeboten

Ticket sichern und dabei sein!

Der Ticketshop für die Light + Building 2026 ist geöffnet. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Zum Ticketshop

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt