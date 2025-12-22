Neuer CSO bei SCHOCK

SCHOCK, der innovative Spezialist für Quarzkomposit-Spülen, ernennt mit Wirkung zum 5. Januar 2026 Marten van der Mei (56) zum Chief Sales Officer. Er folgt auf Alexander Zeeh, der diese Position seit August 2024 innehatte und das Unternehmen zum Jahresbeginn im gegenseitigen Einvernehmen verlässt.

Marten van der Mei wird als Mitglied der Geschäftsführung die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten. Mit ihm gewinnt SCHOCK eine starke und teamorientierte Führungspersönlichkeit mit über 20 Jahren Erfahrung im B2C- und B2B-Vertrieb. Zuletzt war der Diplom-Kaufmann in unterschiedlichen Führungspositionen der KWC Group Management AG aktiv. In seiner früheren Karriere hatte er verschiedene leitende Funktionen bei namhaften Herstellern wie Bauknecht/Whirlpool, Philips, Samsung und WMF inne.

Weitere Informationen auf der Website unter: www.schock.de

Quelle: SCHOCK