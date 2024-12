Nolte Küchen veröffentlicht dritten Nachhaltigkeitsbericht

Nolte Küchen, einer der führenden deutschen Küchenhersteller, hat seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht in Folge veröffentlicht. Der aktuelle Report für das Jahr 2023 setzt erneut Maßstäbe in der Branche, da er bereits nach den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erstellt wurde – und damit weit vor dem offiziellen Start der Berichtspflicht im Jahr 2025. Nolte Küchen ist somit der erste Küchenhersteller in Deutschland, der die strengen Vorgaben der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erfüllt und dadurch seine Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter untermauert.

„Nachhaltiges Wirtschaften ist für uns bei Nolte Küchen kein Trend, sondern eine strategische Notwendigkeit und ein zentraler Baustein unserer Unternehmensphilosophie“, erklärt Heiko Maibach, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb von Nolte Küchen. „Mit der frühzeitigen Anpassung an die CSRD-Anforderungen zeigen wir, dass das Thema Nachhaltigkeit fest in unserer DNA verankert ist – sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht.“

Der diesjährige Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet eine detaillierte Darstellung der Scope-3-Emissionen1. Dies unterstreicht das starke Engagement des Küchen-herstellers für eine umfassende Bilanzierung der Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungs-kette. Dabei geht Nolte Küchen sogar über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und verfolgt ambitionierte Ziele, die nicht nur den ökologischen Wandel, sondern auch soziale und Governance-Aspekte mit einbeziehen. Zu diesen Maßnahmen gehören beispielsweise die 100%ige Verwendung von Ökostrom, die bilanziell klimaneutrale Produktion oder die Wärmegewinnung durch die firmeneigene Heizanlage, die mit Holzverschnitt aus der Produktion betrieben wird.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsbericht 2023 finden Sie auf der Website von Nolte Küchen: www.nolte-kuechen.com/unternehmen/nachhaltigkeit

Quelle: Nolte Küchen