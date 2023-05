Novy Shelf gewinnt den Red Dot Award 2023

An der Wand montiert, bietet die Highend-Leuchte nicht nur optimales Licht für den Arbeitsbereich, sondern setzt auch gestalterische Lichtakzente an der Wand. Das alles ist optisch sehr beeindruckend, für den endgültigen Wow-Effekt in der Küche sorgt die berührungslose Bedienung der LED-Leuchte.

Denn Highlight aller Novy Leuchten ist die durchdachte Gestensteuerung, die neue Maßstäbe in puncto Komfort und Bedienung setzt. Das Licht der Novy Shelf mit einer Handbewegung anzuschalten, sieht sehr cool aus – und hat enorm praktische Vorteile. Denn in der Küche sind die Hände oft fettig, die Beleuchtungssteuerung ohne Schalter, Apps oder Fernbedienung ist ein beeindruckender Komfortgewinn. Die intuitive Gestensteuerung schaltet das Licht ein- und aus, kann aber auch die Farbstimmung ändern. Die Novy Shelf Pro geht noch einen Schritt weiter: Hier lässt sich der Lichtstrahl bündeln und an jeder Stelle – des bis zu drei Meter breiten Regals – beliebig platzieren. Das erlaubt nicht nur eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, sondern bietet die Möglichkeit, einzelne Accessoires auf dem eleganten Regal atmosphärisch in Szene zu setzen.

Die Novy Designleuchten werden ausschließlich über den Küchenfachhandel vertrieben.

Weitere Informationen finden Sie www.novy.com

Quelle: NOVY