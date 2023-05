Die neuen Profi-Hauben Mythos & Maris von Franke: Ästhetik und Funktionalität

Zugleich lässt sich mit ihnen ein Designstatement setzen: Die neuen Kopffreiheitshauben Mythos & Maris Vertical Pro von Franke vereinen zukunftsweisende Technologie mit elegantem, schlankem Design. Sie überzeugen durch maximale Leistung, breitere Abmessungen, einen einzigartigen Filter und das flüsterleise Sound Pro Gebläse. Durch das größere Haubenvolumen lassen sie sich noch besser reinigen und leuchten den Kochbereich exzellent aus. Funktionalität und Ästhetik, die selbst die anspruchsvollsten Köche begeistern.





Mythos und Maris Vertical Pro : Außergewöhnliche Balance von Leistung und Design



Der etwas breitere Korpus ist der größte Vorzug der neuen Hauben von Franke: In ihm findet ein doppeltes Ansaugsystem mit Boden– und Frontalabsaugung Platz, das mit nur einem Fettfilter maximale Saugleistungen erzielt. Die Filterung erfolgt höchst effizient und sorgt für ein erstklassiges Kocherlebnis mit ausgezeichneter Luftqualität. Optisch kommen die Vertical Pro Hauben trotz größeren Abmessungen in elegant minimalistischem Design daher.





Mit der Dimension der Hauben verbessert sich zugleich ihre Reinigungsfähigkeit: Die größere Öffnung und der größere Fettfilter ermöglichen eine einfache Wartung und einen besseren Zugang zu den Komponenten im Inneren der Haube. So gelingt es noch leichter, die Haube sauber und in einwandfreiem Zustand zu halten.





Schönes Detail: Auch der Fettfilter ist jetzt in Schwarz erhältlich und passt so perfekt zur Farbe der Haube. Kräftige, qualitativ hochwertige Scharniere garantieren die Langlebigkeit der Vertical Pro Serie, das Anti–Fall–System gewährleistet zudem eine sichere und mühelose Entnahme des Fettfilters – ein weiteres Plus hinsichtlich Sicherheit und Komfort.

Franke Maris Vertical Pro

Die Vertical Pro–Serie zeichnet sich zudem aus durch die innovative Sound Pro Technologie: Das geräuschoptimierte Gebläse minimiert die Lautstärke und verwöhnt damit auch anspruchsvolle Ohren. Dank des speziellen Designs werden insbesondere hohe und unangenehme Frequenzen reduziert. Zugleich minimiert es Turbulenzen und Verwirbelungen im internen Luftstrom des Gebläses. In Folge sinkt die wahrgenommene Lautstärke signifikant, der Klang ist angenehmer. So gelingt es, die Lautstärke der leistungsstärksten Dunstabzugshauben hörbar einzudämmen – eine Bereicherung insbesondere für offene Wohnküchen.





Mythos Vertical Pro: Perfektion in jeder Hinsicht

Die Serie Mythos Vertical Pro ist die exklusive Premiumlinie von Franke und zeichnet sich nicht nur aus durch Funktionalität und Design, sondern auch durch Nachhaltigkeit. Sie trägt die Energieklasse A++ und ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten. Der Hochleistungsfilter sorgt für frische und saubere Luft. Mit ihren klaren Geometrie, der schwarz glänzenden Glasoberfläche und der integrierten LED–Leiste ist sie auch optisch ein Eyecatcher: Die Farbtemperatur lässt sich individuell wählen und das Licht dimmen, so setzt sie immer einen schönen Akzent, auch wenn gerade nicht gekocht wird.

Franke Maris Vertical Pro

Durch ihre Breite von 90 cm wird der Kochbereich zudem noch besser ausgeleuchtet. Die Liebe zum Detail spiegelt sich auch in der Tiefe des Haubenkörpers wider: Diese ist optimal auf die Tiefe der Schränke abgestimmt, sie bilden eine durchgängige Linie in der Küchenfront – ein Detail mit großer ästhetischer Wirkung. Zur Mythos Vertical Pro Serie gehören die beiden Modelle Mythos Perimetral Pro und Mythos Pro. Beide Kopffreiheitshauben besitzen drei Leistungs– und eine doppelte Intensivstufe. Bei maximaler Leistung von 880 m3/h erzeugen sie einen Geräuschpegel von nur 56 dB. Die Mythos Pro akzentuiert ein Streifen in exklusivem Mattschwarz oder Edelstahl.

Maris Pro und Maris Pro Matt : Per fekte Ergänzung für Ihre Küche

Franke Mythos Vertical Pro

Ob Hobbykoch oder Profi – die Kopffreiheitshauben der Serie Maris Vertical Pro überzeugen mit großer Leistung, Langlebigkeit und einer Reihe erstklassiger Funktionen. Mit ihrer Saugleistung von bis zu 790 m3/h und einen High–Performance Aktivkohlefilter beseitigen sie Kochgerüche schnell und zuverlässig. Die LED–Strahler mit Dimmfunktion leuchten den Kochbereich optimal aus. Das sanft nach vorne geneigte Doppelglas–Paneel verleiht der Maris Pro ihre Eleganz, unterstrichen wird diese durch eine nutzerfreundliche Digitalsteuerung. Unverwechselbar ist auch die Maris Pro Matt, die mit ihrem mattschwarzen, symmetrisch aufgesetzten Glas einen Hauch Raffinesse in die Küche zaubert. Die Maris Vertical Pro Serie ist energieeffizient und trägt die Energieeffizienzklasse A+. Zudem ist auch in diese Modelle das neue Sound Pro Gebläse integriert, so dass sie selbst in der Intensivstufe mit maximal 56 dB arbeiten. Maris Pro und Maris Pro Matt sind in den Breiten 80 und 90 cm erhältlich.



Franke Mythos Vertical Pro

Silvia Gamberoni, Head of Global Category Management Hoods bei Franke Home Solutions, kommentiert: “Wenn Sie ein Perfektionist sind, der das Beste von seinen Küchengeräten verlangt, sind die neuen Mythos und Maris Vertical Pro Hauben von Franke die perfekte Wahl. Entworfen für höchste Qualitäts– und Stilansprüche, beseitigen sie unerwünschte Gerüche und sorgen für frische Luft. Gleichzeitig werten sie die Küche optisch auf. Sie vereinen fortschrittliche Technologie, schlankes Design und Nachhaltigkeit. Die neuen Kopffreiheitshauben sind der Beweis, dass Design und Funktionalität untrennbar miteinander verbunden sind, wenn es darum geht, die perfekte Küche zu gestalten.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.de

Quelle: FRANKE