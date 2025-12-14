OBJECT CARPET gewinnt MIAW Innovation Award

Nach dem Prinzip der Kreislauffähigkeit entwickelt und aus nur zwei Materialien gefertigt, bietet sie eine elegante und verantwortungsbewusste Antwort in Sachen Urbanität und Nachhaltigkeit. Eine Kombination, die auch die Redaktion von Muuuz überzeugte – und OBJECT CARPET nun einen MIAW Innovation Award einbringt.

Auszeichnung im Bereich Innovation

Die Muuuz International Awards (MIAW) werden gemeinsam von den französischen Architektur- und Designmagazinen Muuuz und d‘a organisiert und würdigen jedes Jahr herausragende Lösungen in den Bereichen Architektur, Interior Design und Dekoration. Die Verleihung der diesjährigen MIAW Innovation Awards fand am 4. Dezember im Grand Hôtel InterContinental in Paris statt. Mit seiner neuen Kollektion NEULAND, die für ihre technische Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Umweltfreundlichkeit gelobt wurde, gehörte OBJECT CARPET zu den Preisträgern in der Kategorie „Innenausbau, Materialien und Beläge”.

OBJECT CARPET Neuland Matrix 873

Revolutionäre Technologie

Herzstück des modularen Systems von NEULAND ist die innovative DUO-Technologie: Sie ermöglicht es, Teppiche aus nur zwei Materialien – Polyamid und Polyester – herzustellen. Nach dem Gebrauch sind beide dank eines patentierten Verfahrens durch Wärmeeinwirkung problemlos voneinander trennbar. Dieses CLICK-/UNCLICK-System garantiert vollständiges Recycling: Jede Komponente lässt sich in ihren ursprünglichen Produktionskreislauf zurückführen, wobei der Energieverbrauch rund fünfmal geringer ist als beim herkömmlichen Verfahren. Bereits in der Produktionsphase kann der Energieverbrauch zudem um bis zu 95% reduziert werden, da die Herstellung ohne Wasser und Gas erfolgt. Das Ergebnis sind nachhaltige, wiederverwendbare und komplett kreislauffähige Teppichlösungen.

Klare, zeitgemäße Ästhetik

Neben der Umweltfreundlichkeit überzeugte NEULAND die Jury auch durch das kraftvolle Design der Ippolito Fleitz Group: eine zeitgemäße Ästhetik, die Klarheit, Harmonie und grafische Strenge vereint. Sie verleiht der Kollektion eine subtile wie ausdrucksstarke Präsenz und gibt Räumen Struktur und Ruhe. Als vielseitiges Werkzeug für die Raumgestaltung konzipiert, bietet NEULAND so eine kreative Bühne für Interieurs, die den ästhetischen und funktionalen Anforderungen moderner Projektgestaltung gerecht werden.

OPJECT CARPET Neuland Paradox 885

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com/de

Quelle: Object Carpet