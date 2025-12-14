Minimalismus im Premium-Design: next125 setzt auf die Kraft der Reduktion

Material- und Farbwahl in Einklang: next125 ist Minimalismus

So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Getreu diesem Grundsatz setzt next125 auf eine klare Ästhetik. Das architektonische Rastermaß von 125mm sorgt hierbei für Ruhe und Struktur. Gepaart mit klarer Linienführung und elegantem Design entstehen so Küchen von zeitlosminimalistischer Strahlkraft. Für diesen Fokus auf das Wesentliche steht das Designprinzip der Reduktion, einer von sieben Leitsätzen der Premiummarke, stellvertretend.

Reduzierte Linien und ein konsequentes Designkonzept schaffen eine Umgebung, in der Funktion und Eleganz, zwei weitere Designprinzipien der Premiummarke miteinander im Einklang stehen. Zentral für den minimalistischen Look sind qualitativ hochwertige Materialien. Da der Fokus im Minimalismus noch stärker auf der Küche selbst liegt, gewinnen diese noch mehr an Bedeutung. Werkstoffe wie Naturholz, Ceramic oder Glas- und Quarzoberflächen stehen für sich und überzeugen mit Authentizität sowie zurückhaltender Eleganz. Exklusive Holzfronten entsprechen dabei genauso dem minimalistischen Gedanken wie individuelle Arbeitsplatten aus Naturstein oder Glas. Helle und natürliche Farben, beispielsweise sanfte Grau- und Erdtöne, ergänzen diese Materialien ideal.

Authentisches Ceramic für Arbeitsplatte und Nische: Reduzierte Qualität, die in den Bann schlägt

Auch matt lackierte Fronten unterstreichen den puristisch-warmen Look. Die zurückhaltende Farb- und Materialwelt rückt die Qualität der Verarbeitung in den Fokus und betont den minimalistischen Charakter. Besonders grifflose Planungen stehen für reduzierte Gestaltungen in der Küche.

Farbige Küchen können ebenfalls durch Reduktion gefallen: Samtmatte Fronten und eine einzeilige Planung unterstreichen außerdem den minimalistischen Charakter

next125 zeigt: Der Minimalismus in der Küche ist nicht mit Verzicht gleichzusetzen – vielmehr steht er für eine bewusste und hochwertige Gestaltung. Eine minimalistische Küche schafft Ruhe und Klarheit und macht das eigene Heim umso wohnlicher.

Quelle: next125