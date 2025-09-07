„The Fireplace“ findet neues Zuhause auf Firmengelände

Ein Jahr später hat „The Fireplace“ nun eine neue, permanente Heimat gefunden. Im Garten des Schüller-Ausstellungs-Centers |s|a|c. auf dem Firmengelände in Herrieden steht „The Fireplace“ nun für Meetings oder Präsentation zur Verfügung – und beeindruckt nach wie vor mit seiner einzigartigen Präsenz.

Einnehmend, kraftvoll, archaisch – nur einige der Eigenschaften, die „The Fireplace“ charakterisieren. Das überwältigende Feedback zum Pavillon zeigte deutlich, dass dieser Bau einen besonderen Ort verdient – einen Ort, der seiner Bedeutung für die Marke und deren Identität gerecht wird. Von der visionären Gestaltung durch Francis Kéré, über die handwerkliche Umsetzung in einer lokalen Zimmerei bis hin zur Präsentation in den Mailänder Superstudios: Die in das Projekt investierte Zeit, Expertise und Leidenschaft sollten gewürdigt und sichtbar gemacht werden.

Dass „The Fireplace“ nun prominent im Firmengarten zu finden ist, unterstreicht die Bedeutung für das Unternehmen Schüller und die Marke next125. Der Pavillon ist Teil der Markenidentität geworden und verkörpert, wofür die internationale Premiummarke steht: Exklusivität, Strahlkraft, Design und Funktionalität. Es handelt sich um ein Projekt voller Bedeutung und Relevanz für die Identität und langfristige Darstellung der Marke next125. Darüber hinaus spiegelt der Wiederaufbau von „The Fireplace“ den nachhaltigen Grundgedanken der internationalen Premiummarke und der Schüller Möbelwerk GmbH wider – ein Projekt, das weit über die reine Präsentation hinaus genutzt und erlebbar gemacht wird.

next125 wurde jüngst für die Kommunikation rund um „The Fireplace“ mit dem German Brand Award ausgezeichnet

Ziel der Konzeption war es, einen Ort der Zusammenkunft zu schaffen – einen Raum, in dem Menschen sich begegnen, ins Gespräch kommen und beisammen sind. Bereits im Rahmen der Neueröffnung des Ausstellungscenters |s|a|c. hatten zahlreiche Handelspartner und Gäste die Möglichkeit, in die Atmosphäre von „The Fireplace“ an seinem neuen Standort einzutauchen. Auf eine Küche wurde diesmal bewusst verzichtet; stattdessen wurden unter der Kuppel zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen. Als vielseitig nutzbarer Präsentations- und Meetingraum wird der Pavillon regelmäßig genutzt und erfüllt so seine ursprüngliche Funktion: Menschen zusammenzubringen und in den Austausch zu gehen.

