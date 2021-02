Ostermann hat die passenden Kanten

Die Farben 17-5104 Ultimate Gray und 13-0647 Illuminating stehen laut Pantone für Mut und Lebensfreude. Durch die Kombination von klassischem Grau und hellem, fröhlichem Gelb entsteht – so das Unternehmen – eine „positive Botschaft der inneren Kraft“. Anders als in den vergangenen vier Jahren wurden für 2021 gleich zwei harmonisch aufeinander abgestimmte Farben ausgewählt. Die beiden klassischen Unis finden ihre perfekte Entsprechung in den Ostermann ABS Kanten 041.2656. Platingrau dunkel und 041.3192. Zeste de Citron. Alle Informationen zu diesen Kanten findet man unter dem Suchbegriff „#Highlights03“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Gelb und Grau – ein perfektes Paar

Wie man im Anwendungsbild sieht, lassen sich die beiden Unis auch am Möbel gut kombinieren. Das dezente Grau der Fronten bringt das Leuchten der gelben Flächen besonders gut zum Ausdruck. Der gelbe Korpus und das offene Regal-Fach in der Mitte setzen fröhliche und gleichzeitig moderne Akzente.

ABS Kante 041.3192. Zeste de Citron

Der Farbe Gelb wird in der Farblehre eine anregende, heitere und belebende Wirkung zugesprochen. Die hellste aller Grundfarben steht in der Malerei häufig für das Licht und die Sonne. Nach Ansicht von Farbpsychologen fördert sie die Konzentration und Kommunikation. Das sind drei gute Gründe, neue Möbel und Interieurs auch mal mutig in Gelb zu gestalten. Im breiten Ostermann-Sortiment finden sich hierfür über 50 verschiedene gelbe ABS Kanten. Wer den angesagten Pantone-Ton ganz genau treffen möchte, sollte die Ostermann ABS Kante 041.3192. Zeste de Citron verwenden. Sie steht in den Standard-Abmessungen 23, 33, 43 und 100 mm sowie in den Stärken 1 und 2 mm zur Verfügung. Auf Wunsch schneidet Ostermann eine 100 mm breite Kante auch in jede andere gewünschte Breite.

ABS Kante 041.2656. Platingrau

Grau ist langweilig und trist? Weit gefehlt! Die Farbe Grau ist zeitlos und klassisch. Ton in Ton kombiniert, geben graue Möbel einem Raum Wärme und Eleganz. Laut Pantone ist Ultimate Gray ein „Sinnbild der soliden Zuverlässigkeit eines unvergänglichen, sicheren Fundaments“. Die perfekte Entsprechung zu Ultimate Gray findet man mit der ABS Kante 041.2656. Platingrau. Sie ist den Abmessungen 23, 33, 43 und 100 mm und in den Stärken 1 und 2 mm verfügbar. Alternativ findet man im Ostermann Online-Shop über 360 verschiedene ABS Kanten in der Farbgruppe „Grau“.

Kantenservice von Ostermann

Bei Ostermann finden Holzhandwerker natürlich nicht nur alle aktuellen Trendkanten, sondern passende Kanten zu den Oberflächen von mehr als 70 verschiedenen Plattenlieferanten. Alle ABS Kanten werden bereits in Kleinstmengen ab 1 Meter geliefert. Auf Wunsch erhält man die Kanten auch mit Veredelungen, wie Schmelzkleberbeschichtung, Nullfugen-Funktionsschicht oder mit nachträglich angebrachtem Steg. Bis 16 Uhr bestellte Lagerware wird noch am selben Tag versendet.

Sonniges Gelb und ruhiges Grau: einfach ein perfektes Paar

