REDOCOL e-Desk Neues Zubehör. Noch mehr Möglichkeiten

Höhenverstellbare Schreibtischlösungen sind inzwischen beinahe zu einem Standard für moderne Schreibtische geworden. Mit dem Tischgestell REDOCOL e-Desk bietet Ostermann dem Handwerk hier eine extrem flexible Lösung. Gerade hat das Unternehmen neues Zubehör für das beliebte Produkt ins Sortiment aufgenommen. Hierzu zählen Seitenerweiterungssets für tiefe Platten, eine Traversenverlängerung für besonders lange Tischplatten und ein praktischer Kabelkanal. Alle Informationen zum REDOCOL e-Desk sowie zum verfügbaren Zubehör finden Tischler/Schreiner auch unter dem Suchbegriff „#Tischgestelle“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Der e-Desk: Ein Modell. Viele Möglichkeiten

Das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell ist in den Farben Anthrazitgrau, Tiefschwarz, Weißaluminium und Verkehrsweiß erhältlich. Zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Hubsäulen und Steuerungen – Eco und Pro – bieten individuellen Komfort. Wer Ecklösungen bauen möchte, findet mit dem e-Desk Pro 90° oder der Einzelsäule für die 90°-Erweiterung eine passende Lösung.

Neu: Seitenerweiterung

Soll der Schreibtisch keine rechtwinkelige, sondern eine geschwungene Tischplatte erhalten, steht hierfür ab sofort ein Seitenerweiterungsset zur Verfügung. Dieses beinhaltet eine verlängerte Kufe und eine verlängerte Auflage für Tischplatten bis zu einer Tiefe von 1400 mm. Es ist mit beiden e-Desk-Versionen (Eco und Pro) kompatibel und wird in allen vier Farben geliefert.

Neu: Traversenverlängerung

Auch für besonders lange Tischplatten gibt es mit der Traversenverlängerung eine neue Lösung. Dank ihr sind nun Tischplatten mit einer Länge von 1800 – 2400 mm möglich. Die Erweiterung kann sowohl für die Eco- als auch für die Pro-Variante eingesetzt werden und steht ebenfalls in allen vier Farben zur Verfügung.

Neu: Kabelkanal

Der neue, horizontal einsetzbare, 850 mm lange Kabelkanal wurde speziell für den e-Desk entwickelt. Er fügt sich farblich perfekt an die jeweilige Rahmenfarbe an und wird in die Doppeltraverse eingehängt und montiert.

Ostermann-Tipp: Handyladefunktion nicht vergessen

Ohne Smartphone sitzt heute kaum noch jemand am Schreibtisch. Wäre es da nicht praktisch, wenn man das Handy aufladen könnte, während es auf dem Schreibtisch liegt? Die Ostermann-Experten empfehlen hierfür die elegante, runde Einbausteckdose Evoline Circle80. Diese lässt sich mit einem in den Deckel integrierten Induktionscharger ausrüsten, auf dem man kompatible Mobilgeräte kabellos laden kann.

