SCHOCK akquiriert The 1810 Company

Das britische Unternehmen The 1810 Company wurde 2009 von Managing Director Gareth Williams gegründet. Die Geschäftsräume und das Lager befinden sich in Mold, Nordwales. Darüber hinaus präsentiert The 1810 Company seine Produkte im eigenen Showroom im Business Design Centre in Islington, London. Die Akquisition eröffnet SCHOCK die Möglichkeit, den Vertrieb in Großbritannien weiter auszubauen.

„Die starke Position, die The 1810 Company im britischen Markt innehat, ist für uns die perfekte Grundlage, um das Geschäft in Großbritannien weiter auszubauen. Die Produkte, die Philosophie und die Marktkenntnisse von The 1810 Company sind außergewöhnlich und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, sagt Ralf Boberg, CEO von SCHOCK.

Gareth Williams, Managing Director von The 1810 Company, fügt hinzu: „Ich habe die Marke SCHOCK schon immer für ihre Originalität, ihre Stärke und ihre Produkte, wie die zum Patent angemeldete, mehrfach ausgezeichnete und recycelbare Quarzkomposit-Spüle, geschätzt. Die kombinierte Stärke unserer beider Marken und das überzeugende Produktportfolio, das wir zukünftig gemeinsam anbieten können, sind große Chancen. Zusammen sind wir damit auf dem Weg, zu einem führenden Anbieter von Spülen und Armaturen in Großbritannien zu werden. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und darauf, das volle Potential der beiden Marken zu heben.“

The 1810 Company wird auch zukünftig vom jetzigen Managementteam geführt und wird die Produkte von SCHOCK neben seinem Produktportfolio vermarkten.

Über Kaufpreis und Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme der SCHOCK GmbH durch die Beteiligungsgesellschaft Triton im März 2021 wurden die Voraussetzungen geschaffen, die geografische Expansion weiter zu forcieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schock.de

Quelle: SCHOCK