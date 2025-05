Schüllers „Rundum-sorglos-Paket“ für den österreichischen Markt

Basis dafür ist die hervorragende Produktionsqualität der Küchenmöbel mit hohem Eigenfertigungssanteil. Genauso viel Hingabe und Innovation steckt in den begleitenden Services mit vielen Extras für den österreichischen Markt. Im Marketing hebt sich Schüller ab als einziger Küchenhersteller mit klarer Zweimarkenstrategie. Komplettiert wird das Paket mit den besonders hochwertigen Arbeitsplatten der Schüller-Tochter Systemo sowie den exklusiven E-Geräten der Marke Juno.

Intensive Kooperation mit Nachbarland Österreich

Durch die geographische Nähe und die jahrzehntelange Vertriebsbeziehung ist Österreich traditionsgemäß ein wichtiger Exportmarkt für die Schüller Möbelwerk KG. Aber auch die Zulieferbeziehung ist weitreichend: Einige der großen Lieferanten von Schüller kommen aus Österreich, etwa im Bereich Holzwerkstoff als Ausgangsmaterial der Küchenmöbel und ferner bei Beschlägen und Lacken. Im Bereich digitale Services kooperiert das Schüller-Schulungsteam mit einem österreichischen Software-Anbieter. Eine österreichisch-deutsche Wertschöpfung, die nicht zuletzt in der Co-Kreation von Arbeitsplätzen ihre weiteren positiven Effekte findet.

Wiener next125 Concept Store als österreichischer Leuchtturmhändler

In Österreich vermarktet die Schüller Möbelwerk KG über ein flächendeckendes, aber bewusst ausgewähltes Netz an Handelspartnern. Mit der Qualitätsmarke Schüller und der Premiummarke next125 eröffnet das Unternehmen Handelspartnern den Zugang zu zwei verschiedenen Marktsegmenten – und nutzt bei der Produktion am einzigen Produktionsstandort im bayerischen Herrieden Synergie-Effekte.

Noch immer besitzt das Netzwerk Wachstumspotenzial. Dieses betrifft neben dem klassischen Fachhandel auch sogenannte Mono Brand Stores. International sticht hier Wien heraus mit dem ersten next125 Concept Store außerhalb Deutschlands. Erster Kontakt für Fachhandelspartner sind bei Schüller fünf österreichische Gebietsverkaufsleiter, die sich dank teils jahrzehntelanger Tätigkeit mit Markt- und Planungsspezifika des Landes bestens auskennen. Auch der Verkaufsleiter für Österreich hat seinen Sitz direkt im Land, was Wege zu kurzen und zielgerichteten Entscheidungen ebnet.

Schüller ist bei vielen Prozessen in Produktion und Logistik unabhängig von Dritten. Für Handelspartner zeigt sich das an Verlässlichkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit als einer der führenden Hersteller in Europa mit Nähe zum und Erfahrung im österreichischen Markt.

Der next125 Concept Store im 2. Wiener Gemeindebezirk konzentriert sich rein auf die Premiummarke der Schüller Möbelwerk KG. Aktuell noch einziger next125 Concept Store außerhalb Deutschlands, sollen auch innerhalb Österreichs noch weitere folgen.

Schüller-Schulungstour speziell für österreichische Handelspartner

Besonders tiefen Austausch zwischen dem Hersteller und seinen österreichischen Handelspartnern bot die Premiere der Schüller-Schulungstour 2024 – eine Fortsetzung ist geplant. Dabei stoppte ein Kompetenzteam der Schüller Möbelwerk KG mit Workshops und Vorträgen an vier über Österreich verteilten Orten. Rund 100 Handelspartner tauchten hier noch tiefer ein ins Wissen zu aktuellen Kollektionen und Neuheiten von Schüller, next125 und Systemo. Ebenfalls Thema waren Feinheiten von Montage und Beleuchtungsvarianten in Küchen sowie die umfangreiche Händlerunterstützung bei Marketing-Services.

Auch bei der küchenwohntrends zeigt sich die Premiummarke next125 mit einer Linoleumfront: Trending, praktisch und individuell ist diese Küchenplanung mit der Durchgangstüre zum Hauswirtschaftsraum (links der schwarzen E-Geräte), dem breiten Kühlschrank in 75cm (rechts der schwarzen E-Geräte) und dem Paneelgarten.

Hinter den haptisch ansprechenden Linoleumfronten verbergen sich edle

Innenschübe mit satinierten Glasvorderstücken und basaltgrauem Passepartout Besonders wertige Arbeitsplatten, wie etwa den Naturstein Viscont white, bietet

die Schüller-Tochter Systemo

Offene Grundrisse gelingen besonders gut mit einer durchgängigen Optik. Im Schüller Werk in Herrieden werden Möbel für Küche, Wohnraum, Garderobe und Speisekammer produziert.

Hohes Maß an Eigenfertigung sorgt für Flexibilität

Beispielhaft genannt sei der hohe Eigenfertigungsanteil bei den Küchen selbst; etwa beim Zuschnitt des Korpus-, Fronten- und Sockelmaterials in Standard- und Sondermaßen sowie dessen Bekantung. Fronten werden teils selbst lackiert oder gebeizt. Rahmentüren für Glas und Keramikfronten werden ebenso selbst produziert.

Auch Bohren und Verstiften von Fronten und Setzen von Beschlägen erfolgt im Werk ebenso wie das Herstellen von Schub- und Zug- Systemen. LED-Beleuchtungen für Griffmulden, Sockel und Nischen werden auch im Werk mit passenden Zulieferprodukten umgesetzt.

Mit dem Schüller Sortiment sind ganzheitliche Planungen möglich, wie bei dieser praktischen Garderobe, welche Potenzial für Zusatzverkäufe bieten.

Schüller-Tochter Systemo liefert Arbeitsplatten aus authentischen Materialien

Für besonders hochwertige Arbeitsplatten etwa aus Naturstein, Massivholz und Ceramic übernimmt das Tochterunternehmen Systemo auch in Österreich Aufmaß und Montage. Ausgeliefert werden die Küchen an österreichische Handelspartner mit der Schüllereigenen LKW-Flotte.

Speziell im Westen Österreichs sind in der Planung oft Echtholzelemente gefragt. Hier umgesetzt mit Nussbaum beim filigranen next125 Kochtisch sowie die Arbeitsplatte der Unterzeile

Schüller als Branchenprimus bei E-Geräte-Prüfung

Einzigartig in der Branche ist die innovative Erweiterung der Planungsprüfung (TAK) um eine E-Geräte Prüfung. Diese ist bei allen relevanten Küchenplanungsprogrammen am österreichischen Markt vollumfänglich nutzbar. In Sekundenschnelle erhält der Handelspartner Feedback, ob ein Elektrogerät mit dem verplanten Schrank kompatibel ist oder nicht. Sollte dies nicht zutreffen, so wird automatisch eine Alternative vorgeschlagen. Mit Hilfe der Planungssoftware können Planungs- und Bestellfehler deutlich reduziert werden. Weniger Rückfragen und eine Verringerung von nachträglichen, eventuell preisrelevanten, Korrekturen sind die positiven Folgen. Komplettiert werden die Österreich-Services von Schüller durch ein eigenes Team in der Auftragssachbearbeitung für den Fachhandel in Österreich, welche werktags von 6.00 bis 21.00 Uhr telefonischen Support anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller