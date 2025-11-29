Starker Anmeldestand der interzum 2027 – über 93 Prozent der Ausstellungsfläche der interzum 2025 bereits wieder gebucht

„Wir freuen uns sehr darüber, dass bereits jetzt so viele führende Unternehmen an Bord sind“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Das frühe und breite Aussteller-Commitment und die hohe Rückkehrerquote schaffen für alle Messeteilnehmenden Planungssicherheit und sind zugleich ein deutliches Signal für die Stärke und Zuversicht der gesamten Möbelzuliefer- und Interior-Design-Industrie.“

Starke Resonanz – hohe Rückkehrerquote

Zum Ausstellerkreis der interzum 2027 gehören erneut die Branchengrößen, die auch 2025 vertreten waren. Zudem kehren Unternehmen, die in der Vergangenheit Teil der Weltleitmesse waren, nach Köln zurück, darunter Sonae Arauco, Surteco und Losán Spanien.

Das herausragende Ergebnis der Frühbucherphase bestätigt einmal mehr, was die interzum seit Jahren auszeichnet: enge Branchenbindung, hohe Internationalität und eine einzigartiges Innovationsdichte.

Branche blickt mit großer Vorfreude nach Köln

„Als weltweit bedeutendstes Branchenevent ist die interzum ein wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung in der Möbelindustrie – wir freuen uns auf die nächste Ausgabe 2027“ , erklärt Dr. Andreas Hettich, Vorsitzender des interzum-Fachbeirats und Vorsitzender des Beirats der Hettich Unternehmensgruppe

Auch Claudia Küchen, stellvertretende Vorsitzende des interzum-Fachbeirats und Vorständin Design, Marketing und Personal bei Schattdecor, betont: „In Köln lässt sich die Vielfalt und Innovationskraft der internationalen Zulieferbranche so umfassend erleben wie nirgendwo sonst. Auch die interzum 2027 wird der Pflichttermin für alle sein, die sich über Trends und Neuheiten in Möbelfertigung und Interior Design informieren wollen.“

Erfolgreiche Ausgangslage für 2027

Mit dem Early-Bird-Ergebnis knüpft die interzum an die erfolgreiche Ausgabe 2025 an, die mit rund 60.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus 157 Ländern sowie über 1.600 Ausstellern aus 57 Ländern eindrucksvoll ihre internationale Spitzenposition bestätigte. Die positive Aufbruchsstimmung der letzten interzum setzt sich nun fort und bildet die Basis für eine starke Veranstaltung 2027.

Als globale Bühne für innovative Materialien, Komponenten und Technologien präsentiert die interzum Trends und Entwicklungen, die das Wohnen und Arbeiten von morgen prägen. Fachbesucherinnen und -besucher aus aller Welt dürfen sich auf zukunftsweisende Lösungen und Inspiration entlang der gesamten Wertschöpfungskette freuen. Interessierte Unternehmen können sich weiterhin unter www.interzum.com/de/fuer-aussteller/aussteller-werden/ als Aussteller registrieren.

