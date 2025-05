interzum 2025: Mit vereinter Innovationskraft auf Zukunftskurs – Weltleitmesse treibt nachhaltige Transformation konsequent voran

Vier Tage lang wurde Köln zur internationalen Bühne für innovative Materialien, intelligente Komponenten und smarte Technologien, die das Wohnen und Arbeiten von morgen prägen. Eine spürbar positive Aufbruchstimmung, intensive Gespräche und der Wille zur Veränderung bestimmten das Messegeschehen. Im Zentrum stand das Leitthema „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“. Die Branche zeigte sich entschlossen, den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden, zukunftsfähigen Industrie aktiv mitzugestalten.

„Die interzum 2025 hat einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie die führende Plattform für die Gestaltung zukünftiger Lebensräume ist“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Die Rückmeldungen aus den Gesprächen mit unseren Ausstellern bestätigen: Die Besucherqualität auf der Messe war durchweg herausragend – der fachliche Austausch fand auf höchstem Niveau statt. Köln hat sich erneut als exzellenter Standort für internationale Interior- und Möbelmessen profiliert. Gemeinsam mit einer engagierten Branche schaffen wir hier Veranstaltungen mit weltweiter Strahlkraft.“

Die interzum 2025 versammelte das internationale Who’s who der Möbelzuliefer- und Interior-Design-Industrie in Köln. Besucherinnen und Besucher aus allen relevanten Absatzmärkten kamen zusammen, um sich über neueste Entwicklungen auszutauschen, strategische Partnerschaften zu knüpfen und konkrete Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen zu gewinnen. Zu den Top-Besucherländern zählten unter anderem Italien, China, Spanien, Polen und die Niederlande. Auch auf Ausstellerseite zeigte sich die internationale Ausrichtung und spiegelte die globale Relevanz der Themen wider, die in Köln diskutiert und vorangetrieben wurden.

Leitthema „Rethinking Resources“ trifft den Nerv der Branche

Im Zentrum der interzum 2025 stand das Leitmotiv „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“, das sich wie ein roter Faden durch die Messehallen zog. Von Schaumstoffen aus wiederverwertetem Abfall über recycelte MDF- und HDF-Fasern bis hin zu ressourceneffizienten Kreislaufsystemen für den Einsatz von Zink: Nachhaltigkeit war das dominierende Thema auf vielen Ausstellerständen.

Die Messe bot mit den drei Angebotssegmenten Function & Components, Materials & Nature sowie Textile & Machinery einen vollständigen Marktüberblick – mit hoher Innovationsdichte und beeindruckender thematischer Tiefe. Zahlreiche Weltneuheiten feierten in Köln ihre Premiere und demonstrierten die Entwicklungsdynamik der Industrie.

Impulse für morgen: interzum als Trend- und Wissensplattform

Das Leitthema der interzum 2025 prägte nicht nur die Produktpräsentationen, sondern spiegelte sich auch im vielfältigen Eventprogramm wider: In den drei interzum Trend Foren wurden die Zukunftsthemen der Industrie eingehend beleuchtet – von biozirkulären Materialien über ressourcenschonendes Möbeldesign bis hin zum digitalen Produktpass als Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft.

Die interzum Trend Stage war erneut die zentrale Wissensplattform der Messe. Renommierte Expertinnen und Experten vermittelten in hochkarätigen Vorträgen fundierte Einblicke in internationale Branchentrends, tiefgreifende Marktanalysen und aktuelle regulatorische Rahmenbedingungen. Die interzum Product Stage ergänzte das Angebot um praxisorientierte Einblicke in Produktneuheiten, Best Practices und Zukunftsstrategien der Aussteller – direkt aus erster Hand. Deutlich wurde dabei: Die Industrie denkt den Wandel nicht nur mit – sie treibt ihn aktiv voran.

interzum award 2025

Ein besonderes Messehighlight war erneut der interzum award, der 2025 durch die Kategorie „Rethinking Resources“ stark an das Leitthema angebunden war. Neben dieser Sonderkategorie wurden Auszeichnungen in drei weiteren Kategorien vergeben. Aus 146 Einreichungen von 80 Unternehmen aus 23 Ländern zeichnete die Fachjury 66 besonders zukunftsweisende Entwicklungen aus – darunter zwölf Beiträge, die mit der höchsten Auszeichnung „Best of the Best“ prämiert wurden. Die ausgezeichneten Produkte waren im Rahmen einer Ausstellung auf dem Boulevard Nord zu sehen und trafen auf großes Interesse bei den Messebesucherinnen und -besuchern.

Begegnung, Austausch und Community: #ILoveMyinterzum

Unter #ILoveMyinterzum – einer interaktiven Erlebnisfläche auf der Messe sowie einer täglichen Happy Hour – förderte die diesjährige interzum gezielt den persönlichen Austausch und eine engere Vernetzung innerhalb der Branche. In entspannter Atmosphäre entstanden so neue Dialogräume, die das internationale Community-Building nachhaltig stärkten.

Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement, resümiert: „Die interzum 2025 hat gezeigt, wie kraftvoll der Innovationswille dieser Branche – und wie stark der Wunsch nach nachhaltiger Veränderung ist. Wir blicken bereits jetzt auf die nächste Veranstaltung, in der wir diesen Transformationsprozess weiter begleiten und neue Impulse setzen möchten. Unser Ziel ist es, der Branche auch künftig eine Plattform zu bieten, auf der globale Trends nicht nur diskutiert, sondern aktiv gestaltet werden.“

Maik Fischer und Oliver Frese (Koelnmesse) gratulieren Schattdecor zu 40 Jahre

Die interzum 2025 in Zahlen

An der interzum 2025 beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 176.000 Quadratmetern 1.616 ausstellende Unternehmen aus 57 Ländern. Der Auslandsanteil betrug 86 Prozent. Gemäß der den letzten Messetag einbeziehenden Schätzung, kamen rund 60.000 Fachbesucherinnen und -besucher aus 148 Ländern zur interzum 2025, der Auslandsanteil lag bei rund 77 Prozent.



Die nächste interzum findet vom 11. bis 14. Mai 2027 in Köln statt.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The Leading International Trade Fair in Asia for the Modern Workspaces, Tokio 03.06. – 05.06.2025

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 24.06. – 26.06.2025

idd cologne – shaping homes and hospitality, Köln 26.10. – 29.10.2025

imm cologne – The interior business event, Köln 20.01. – 23.01.2026

Einen Bericht über die interzum lesen Sie in der nächten Ausgabe der Wohnkultur, die Ende Juni erscheint.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Koelnmesse