Stilsicher und effektvoll: Armaturen – und Spülen-Innovationen von Naber

Nach attraktiven Spülen-Innovationen bringt der Küchenzubehör-Spezialist eine Reihe von Premium Küchenarmaturen auf den Markt, die durch innere Werte und ein akzentuiertes Design überzeugen.

Langlebig und ausgewogen: ARMATE® SERVIZIO

Mit der Zweckmäßigkeit einer unverwüstlichen Küchenarmatur verbindet sich in der neuen Serie ARMATE® SERVIZIO von Naber eine charmant luxuriöse Anmutung. Die drei Modellfamilien in erstklassigem Design bieten Bedienkomfort plus einzigartige Produkteigenschaften. Die Stärken der “Portare” Armaturen mit hohem Auslauf – erhältlich auch in Schwarz matt – liegen vor allem im Schwenkbereich von 360 Grad und in der energieeffizienten Cold-Start-Technologie: Bis zur Mittelstellung des Mischhebels wird nur die Kaltwasserleitung geöffnet. Erst bei Bewegung des Hebels über diese sehr häufig gewählte mittlere Position hinaus in den Warmwasser-Bereich hinein wird das energieintensiv erhitzte Wasser zugemischt. “Portare” Armaturen sind mit Antikalk-Luftsprudlern ausgestattet und begeistern außerdem durch lupenreine Oberflächen.

Stilsicher auch das Auftreten der “Lastra” Armaturen mit einer klaren Linienführung und absolut vertrauenswürdigem Innenleben. Als Ergebnis der sorgfältigen Hochglanzverchromung beziehungsweise Edelstahlveredelung geht von ihren Oberflächen eine faszinierende Leuchtkraft aus. Das Formenspiel der “Venere” Armaturen gibt sich ausdrucksstark und lässt Kurven und Geraden harmonisch ineinanderfließen. Das Modell mit ausziehbarem Auslauf enthält eine kugelförmige Geschirrbrause mit zwei Strahlarten an einem 150 cm langen, strapazierfähigen Gewebeschlauch.

Die ausgereifte Technik der ARMATE® SERVIZIO Armaturen “Made in Germany” bewirkt eine leichtgängige und exakte Mischung von kaltem und warmem Wasser und schützt vor Verbrühungen. Naber gewährt auf alle Modelle zehn Jahre Garantie und unterhält in Deutschland und Österreich einen flächendeckenden Kundendienst. Eine Broschüre zu den Armaturen-Newcomern erläutert die Produkte im Detail und steht auf naber.com kostenfrei zum Download zur Verfügung.

ARMATE® SERVIZIO Armaturen von Naber

Einfallsreich und flexibel: Einbauspülen plus Zubehör

Für kleine urbane Küchenräume, schicke Kücheninseln, gemütliche bis exklusive Wohnküchen und die spezielle Vorfenster-Situation finden sich im NABER-CONTURA® Einbauspülen-Sortiment die idealen Lösungen. Angeboten werden Modelle aus Edelstahl, Keramik und dem Composite-Werkstoff Cin-Nagranit für alle Einbauvarianten und zumeist auch im Set mit der passenden Armatur. Die trotz ihrer seidenweichen Haptik überaus robusten Composite Spülen hat Naber in sechs zeitgemäßen Farben als Solo-Spülbecken sowie mit kleinen und größeren Abtropfflächen im Programm.

Eine Auswahl zwischen fünf Trendfarben inklusive Weiß matt bieten die originellen Keramik-Einbauspülen PickUP und LineUP (Design by Hans Winkler Design, Grafenau). Bei diesen Einzelbecken-Serien liegt das Augenmerk auf den unterschiedlich gestalteten Abtropfflächen: Bei den LineUP-Modellen befinden sich diese neben dem Becken und enthalten eine praktische kleine Ablaufmulde. Bei den PickUP-Spülen hingegen ist die Abtropffläche ins Spülbecken eingebettet, sie bildet dort ein kleines Podest. Dadurch ist der untere Beckenbereich verkleinert und es wird beim Säubern nur weniger Teile entsprechend wenig Wasser verbraucht.

Naber Contura

Die fest integrierte Armatur der preisgekrönten Einbauspülen-Kombination Corno Turno (Design by tbSTUDIO, Berlin) mit ergonomischer Kopfsteuerung lässt sich mit nur einem Handgriff so weit neigen, dass sie sich komplett im Becken befindet. Das Modell ist Ausgangspunkt für weitere formschöne Innovationen im NABER-CONTURA® Edelstahl-Segment. Die Corno-Serien beeindrucken vor allem durch ihr minimalistisches Designkonzept. In den Corno Piu Serien beispielsweise zeigt sich Ästhetik pur im schmalen Beckenrand, im bodenbündig integrierten Siebkorbventil und im flächenbündig integrierten Überlauf. Durch das Nassschleif-Finish weisen die Modelle eine besonders feine, leicht zu reinigende Oberflächenstruktur auf.

Quelle: Naber