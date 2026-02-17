SWISS KRONO: artureon auf der DOMOTEX 2026

Vom 19. bis 22. Januar 2026 öffnete SWISS KRONO in Halle 20, Stand B40, die Türen zum „Home of Waterproof Performance“. Im Zentrum: die artureon-Familie mit ihren zwei Kollektionen DESIGN und WOOD – vereint durch dieselbe innovative Trägerplatte.

Ein Kern, zwei Kollektionen

Alle artureon-Böden basieren auf demselben Prinzip: Ein wasserfester, kompakter Holzkern bildet das Fundament. Durch eine innovative Technologie, bei der Holzspäne in Harz eingekapselt werden, entsteht eine Trägerplatte, die dauerhaft unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Das 5G-Click-System ermöglicht bei beiden Kollektionen eine schnelle, unkomplizierte Verlegung – auch in Küchen, Bädern und gewerblichen Bereichen.



artureon DESIGN setzt auf eine besonders langlebige, PVC-freie Oberfläche mit authentischen Holzdekoren. artureon WOOD geht einen Schritt weiter: Die 0,6 mm Furnier-Oberfläche aus europäischer Eiche wird gebürstet und mit einem Ultra-Matt-Lack veredelt. Die NatureShield-Technologie schützt das Echtholz und sorgt für aussergewöhnliche Langlebigkeit.

Kreislaufwirtschaft konsequent umgesetzt

Die artureon-Familie setzt neue Massstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Alle holzbasierten Designböden basieren auf dem Cradle-to-Cradle-Prinzip und durchlaufen einen geschlossenen Materialkreislauf: 30% des verwendeten Holzes stammt bereits aus Recyclingquellen. Ab dem dritten Quartal 2026 wird der Recyclinganteil sogar auf 60% verdoppelt. Am Ende der Nutzungsdauer wird der gesamte Boden wieder zu neuen Holzwerkstoffen verarbeitet – nichts geht verloren, alles bleibt im Kreislauf.

Die Produktion am Standort Menznau in der Schweiz erfolgt mit Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Schweizer Wäldern. Kurze Transportwege, erneuerbare Energien und die natürliche CO2-Bindung im Holz machen artureon-Produkte CO2-neutral. Zudem sind alle Böden PVC-frei, frei von Phthalaten und PEFC-zertifiziert – sicher für Kinder, Haustiere und ein gesundes Raumklima. Die gängigen Nachhaltigkeits-Normen werden ebenso erfüllt: A+, AgBB, CARB, TSCA, CDPH, CAM und LEED. Dieses konsequente Nachhaltigkeitskonzept überzeugte auch die DOMOTEX: artureon WOOD wurde in die Green Collection 2026 aufgenommen, eine kuratierte Auswahl besonders nachhaltiger Produkte.

Weitere Neuheiten am Stand

Neben artureon präsentierte SWISS KRONO neue wasserfeste Bodenbeläge von COREPEL, exklusive Neuheiten von kiwi now sowie neue Dekore für bewährte Kollektionen – vereint durch 100% Wasserfestigkeit, Made in Europe.

Weitere Informationen finden Sie unter swisskrono.com

Quelle: SWISS KRONO