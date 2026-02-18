ambiente 2026: ritterwerk zieht durchweg positive Messebilanz

Ein besonderes Highlight war der erste gemeinsame Messeauftritt der Marken ritter, BEEZER® und des Schwesterunternehmens dittert. Das neue, markenübergreifende Konzept erwies sich als absolut gelungen: Die Verbindung am Messestand stieß bei Fachbesucher*innen auf großes Interesse und bestätigte den strategischen Ansatz der Schüller-Group.

Besonders großen Zuspruch erhielten die präsentierten Produktneuheiten. Vor allem der klappbare Allesschneider markant 7 sowie der BEEZER® IceCube mini überzeugten die Fachbesucher durch Konzept, Design und Alltagstauglichkeit und stießen auf durchwegs positives Feedback.

Insgesamt verzeichnete ritterwerk zahlreiche und qualitativ hochwertige Kontakte – sowohl mit langjährigen Bestandskunden als auch mit vielen neuen Interessenten. Besonders erfreulich: Auch im Exportbereich war das Interesse sehr hoch. Nach Einschätzung des Unternehmens lag die Besucherfrequenz spürbar über dem Niveau des Vorjahres.

Der modern und offen gestaltete Messestand stieß bei den Besucherinnen und Besuchern auf großes Lob. Gestaltung, Präsentation und Atmosphäre wurden vielfach positiv hervorgehoben und sorgten für einen gelungenen Rahmen für persönliche Gespräche und Produktvorstellungen.

ritterwerk bedankt sich herzlich bei allen Kundinnen, Kunden, Partnern und Interessierten, die den Messeauftritt auf der ambiente 2026 zu einem vollen Erfolg gemacht haben, und freut sich darauf, die geknüpften Kontakte in den kommenden Wochen weiter zu vertiefen.

