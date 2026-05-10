V-ZUG baut Aktivitäten in Österreich und Deutschland aus und stärkt gezielt den Handel

Mit der Zusammenführung der Gesellschaften in Deutschland und Österreich, einer gezielten Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation sowie zusätzlichen Investitionen in Personal und Portfolio stellt V-ZUG die Weichen für weiteres Wachstum in beiden Märkten.

Bündelung der Märkte und klare Wachstumsstrategie

Zum 1. Mai 2026 wurden die bisherigen Gesellschaften organisatorisch gebündelt. Ziel ist es, den Markt künftig gezielter und wirkungsvoller zu bearbeiten und den Handel in Deutschland und Österreich noch enger zu unterstützen.

Vertriebsausbau und stärkere Marktbearbeitung

Die Wachstumsstrategie zeigt sich insbesondere im Vertrieb: V-ZUG erhöht die Anzahl der Vertriebsgebiete in Deutschland von sieben auf neun und stärkt damit gezielt die Nähe zum Handel sowie die Intensität der Marktbearbeitung. Seit dem 1. April 2026 ist Heiko Poldauf im Außendienst für V-ZUG tätig. Mit Steffen Keim (seit 1. Mai 2026) und Jörg Becker (ab 1. Juni 2026) wird das Team um zwei weitere Außendienstmitarbeiter verstärkt. Auch in Österreich ist eine personelle Neubesetzung im Außendienst geplant, um die Marktbearbeitung vor Ort weiter auszubauen. Parallel dazu wird die Vertriebsorganisation strukturell weiterentwickelt: Der Ausbau von Vertriebssteuerung und Controlling sorgt für mehr Transparenz und Effizienz. Thomas Felber wird die Organisation zum 30.09.2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

Gleichzeitig treibt V-ZUG auch auf Portfolioebene die Weiterentwicklung gezielt voran und entwickelt das Sortiment konsequent weiter. Mit den neuen CookTop- Kochfeldlösungen gelingt in einer weiteren Produktkategorie eine branchenverändernde Weiterentwicklung.

Die Verantwortung für den Vertrieb in Deutschland liegt seit Dezember 2025 bei Antonio Terrada, der als Head of Sales die Weiterentwicklung der Organisation maßgeblich vorantreibt. Mit der neuen Struktur wird sein Verantwortungsbereich nun auch auf Österreich ausgeweitet.

„Mit Antonio Terrada haben wir schon Ende vergangenen Jahres einen starken Impuls für die Weiterentwicklung unseres Vertriebs gesetzt. Jetzt stehen wir kurz vor der Finalisierung dieser Neuaufstellung. In kurzer Zeit wurden zentrale Themen angestoßen und konsequent vorangetrieben. In den vergangenen Jahren haben wir eine stabile Basis aufgebaut, jetzt ist der Moment gekommen, den nächsten großen Schritt zu gehen. Wir werden unsere Aktivitäten im Markt weiter intensivieren und gemeinsam mit dem Handel wachsen.“, sagt Winfried Küppers, Managing Director V-ZUG Deutschland & Österreich.

Mit dieser Entwicklung unterstreicht V-ZUG seinen Anspruch, die Marktbearbeitung in Deutschland und Österreich nachhaltig zu stärken und den Handel noch intensiver zu unterstützen. Die gezielten Investitionen in Organisation, Vertrieb und Portfolio bilden die Grundlage für die nächsten Wachstumsschritte im Premiumsegment.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vzug.com/at/de

Quelle: V-ZUG