Design trifft Präzision: ARMATE® SERVIZIO Namor®

ARMATE® SERVIZIO Namor® 6 in schwarz matt Mit Naber zur perfekten Küche

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 304, sind die Armaturen in drei attraktiven Oberflächen erhältlich: klassischer Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet sowie edel schimmernd in Gunmetal PVD-beschichtet. Die drei Modelllinien bieten vielfältige Gestaltungsoptionen für moderne Küchenkonzepte. Für zusätzlichen Bedienkomfort verfügen die Modelle Namor® 2, 4 und 6 über eine ausziehbare Schlauchbrause.

Serienmäßig ausgestattet sind alle Namor® Hochdruckarmaturen mit einem Laminarstrahlregler. Er erzeugt ein weiches, klares Strahlbild – nicht spritzend, geräuscharm und mit reduziertem Wasserverbrauch. Die integrierte Cold-Start-Technologie unterstützt zudem einen bewussten Energieeinsatz im Küchenalltag. Eine leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben gewährleistet präzise Steuerung und dauerhafte Funktionalität.

ARMATE® SERVIZIO Namor® 6 in schwarz matt

Mit einem Schwenkbereich von 120° bieten die Armaturen großzügigen Handlungsspielraum am Spülbecken. Mindestens 700 mm lange Anschlussschläuche sorgen für eine montagefreundliche Installation. Naber unterstreicht den Qualitätsanspruch mit einer fünfjährigen Herstellergarantie (ausgenommen Verschleißteile) sowie einem eigenen Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Auch für spezielle Einbausituationen hält die Serie durchdachte Lösungen bereit: Für Vorfensterlösungen sind die Modelle Namor® 1, 3, 4 und 5 als Fensterarmaturen erhältlich. Herausnehmbar konstruiert, ermöglichen sie das problemlose Öffnen des Fensters hinter der Spüle – ideal für kompakte Küchenräume. Die Modelle Namor® 1, 3 und 5 überzeugen durch die geringe Aufbauhöhe des Armaturensockels mit einer gekippten Höhe von nur 25 mm und schaffen damit zusätzliche Planungsfreiheit.

Für Küchen mit Untertischspeicher bietet Naber die Modelle Namor® 1, 3, 5 und 7 auch als Niederdruckarmaturen an. Sie gewährleisten über den Anschluss an ein Kaltwasserventil und ein druckloses Untertischgerät eine komfortable dezentrale Versorgung mit Kalt- und Warmwasser.

Ergänzt werden die Namor® Küchenarmaturen um neue Spülmittelspender in drei Farben, die höchste Ansprüche an eine stilvolle Form, an den Bedienkomfort und die technische Ausstattung erfüllen.

ARMATE® SERVIZIO Namor® 5 in Edelstahl

Namor® Armaturen verbinden erstklassiges Design mit durchdachter Funktionalität – und machen jede Küchenarbeit zum Komforterlebnis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber