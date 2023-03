Vionaro V8 Microsite von GRASS wird zweifach ausgezeichnet

Die innovative Website, die mit ihrem Design die Dynamik des Bewegungs-Systems auf den Punkt bringt, wurde gleich zweifach ausgezeichnet: Am 16. Januar 2023 erlangte sie internationale Anerkennung und wurde zum Tagessieger der Awwwards „Sites of the Day“ gekürt. Im Dezember 2022 hatte sie außerdem bereits den Annual Multimedia Award Gold 2023 erhalten. Die Microsite ist unter der www.vionaro-v8.com auf Deutsch und Englisch abrufbar.

Mit der Ehrung zur Awwwards „Site of the Day“ erhält GRASS für die Microsite zum Produkt Vionaro V8 eine international anerkannte Auszeichnung, die nur wenigen Auserwählten zuteilwird. Mehrmals wöchentlich wählt die Jury die aktuelle Gewinnerseite. Die Websites zeichnen sich allesamt durch technische Innovation, besondere Raffinesse und außergewöhnliches Design aus. Mit der Ehrung reiht sich GRASS mit Vionaro V8 in die Liste der ausgezeichneten Webpräsenzen renommierter internationaler Marken wie Gucci und Adobe ein.

Auch der Annual Multimedia Award würdigt besondere digitale Leistungen in verschiedenen Kategorien mit den jährlich verliehenen Awards in Gold und Silber. Die dreizehnköpfige Fach-Jury wählt in einer mehrtägigen Sitzung die Projekte aus, die über das bereits Bekannte hinausgehen und neue Trends setzen. Die Vionaro V8 Microsite konnte in der Kategorie „Website & Microsite“ punkten und wurde im vergangenen Dezember mit dem Annual Multimedia Award 2023 in Gold ausgezeichnet.

Microsite macht die Dynamik des Produkts erlebbar

Das Schubkasten-System Vionaro V8 ist die weltweit schmalste Stahlzarge und hebt sich insbesondere durch elegant-puristisches Design und ein außergewöhnliches Bewegungserlebnis hervor. Das Ziel der digitalen Präsenz war es, das Produkt auf moderne Weise zu inszenieren und lebendig zu präsentieren. „Die besondere Dynamik des Produkts spiegelt sich in Gestaltung und Nutzerführung der Microsite wider“, erklärt Daniel Loacker, New Media Specialist bei GRASS. „Der Fokus unserer Microsite liegt deshalb ganz klar auf dem Bewegungserlebnis, das sich durch den gesamten Verlauf der Seite zieht.“ Es ist insbesondere das interaktive Screendesign, das für spezielle Effekte und eine außergewöhnliche Nutzererfahrung sorgt. Für Harald Klüh, Global Brand Manager bei GRASS, ist vor allem auch die Kongruenz der Microsite mit Marke und Produkt entscheidend: „Die Microsite ist innovativ, designstark und bis ins Detail durchdacht – für diese Eigenschaften steht GRASS und auch Vionaro V8.“ GRASS hat sich beim neuen Webauftritt für die Werbeagentur pixelart aus Salzburg entschieden, die durch herausragende Kompetenz und Expertise hervorsticht. Die Verleihung beider Awards krönt nun die erfolgreiche Zusammenarbeit.

