Wohlbefinden planen mit Bad-Zubehör von Naber

Gezeigt werden Lösungen für die kluge Nutzung knappen Stauraums, wodurch der Umgang mit Alltags-Utensilien deutlich vereinfacht wird. Eine Atmosphäre des Wohlbefindens entsteht mit modernen Farbwechsel-LED-Leuchten, versteckten Lautsprechern und einem Produktdesign, das bei exzellenter Funktionalität und Materialqualität stilvolle Akzente setzt.

Auffallend schöne Aufsatzwaschbecken aus Keramik bietet Naber in drei zeitgemäßen Farbgebungen in runder und rechteckiger Form an. Im Sortiment der ARMATE® LINEA Waschtischarmaturen verweist insbesondere die Serie “Sottile” auf die Verwandtschaft zwischen Küchen- und Bad-Zubehör. Sie ähnelt auf den ersten Blick einer klassisch hohen Küchenarmatur mit gebogenem Auslauf. Auf den zweiten Blick offenbart ihr kompakt charmantes Design eine absolute Eigenständigkeit als Bad-Armatur. Viele der Waschtischarmaturen hat Naber in Chrom und in Schwarz matt im Sortiment.

NABER-CONTURA® Lavara 60 mit ARMATE® LINEA Stile 2 Bad

Die individuell gewünschte Einteilung von Schubladen und Auszügen gelingt mit Ordnungssets der STOREX® Schrankausstattung. Dafür sorgen die in der Länge teleskopierbaren, variabel anzuordnenden Elemente, die sich durch Ablageschalen und kleine Bad-Boxen ergänzen lassen. Eine vergleichbare Flexibilität garantieren die leicht zu montierenden Wäscheauszüge für verschieden breite Badezimmer-Unterschränke und ein ebenso durchdachtes wie unkompliziertes Ordnungssystem für Hauswirtschaftsräume.

STOREX® Passo Ordnungs-Set 1/450

Mit einem Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit sorgen Regalsysteme und Tablarträger aus der ACCOMODA® Nischenausstattung für moderne Wohnlichkeit im Bad: Die ausdrucksstarken YouK Rahmenelemente in Schwarz matt sind in zwei Tiefen und diversen Höhen für bis zu sechs Ablagen lieferbar. Sie können wandhängend angebracht oder mit Stellfüßen ergänzt werden. Symmetrische Originalität strahlt das würfelförmige Design der Cubo Regalsets aus Aluminiumprofilen in Schwarz matt aus. Die Glas- oder Stahlböden für drei Regalbreiten lassen sich bündig oder vertieft einsetzen – ein weiteres Plus an Flexibilität.

ACCOMODA® YouK Regalsystem

Quelle: Naber