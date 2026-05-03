Bauwerk Parkett: Restaurierte Bausubstanz trifft auf zeitgemässe Innenarchitektur

Die Innenräume folgen einem präzise abgestimmten Materialkonzept, das hochwertige und langlebige Materialien miteinander verbindet. Travertinstein wurde teilweise wiederverwendet und prägt heute den Empfangsbereich. Fein gearbeitete Bronzeelemente setzen subtile Akzente und finden sich beispielsweise in der Küchengestaltung wieder. Warme Farbtöne und natürliche Materialien schaffen eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre, die dem Anspruch einer repräsentativen Kanzlei gerecht wird. «Durch Materialwahl, Farbkonzept und Licht entsteht ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der dem Gebäude eine neue Selbstverständlichkeit verleiht», sagt Klaudija Oroshi.

Der Boden als verbindendes Gestaltungselement

Eine zentrale Rolle im innenarchitektonischen Konzept übernimmt der Bodenbelag. Unterschiedliche Materialien strukturieren die Räume und schaffen zugleich eine visuelle Kontinuität innerhalb der Etage. In den denkmalgeschützten Meetingräumen bildet das restaurierte Fischgratparkett den historischen Ausgangspunkt. In anderen Bereichen setzen mineralische Oberflächen wie Terrazzo bewusst einen kontrastierenden Akzent.

Zwischen diesen Materialien entfaltet die Parkettkollektion Spinpark von Bauwerk Parkett ihre verbindende Wirkung. Im Entrée, in den Korridoren sowie in Lounge- und Assistenzbereichen eingesetzt, bildet es eine elegante Fläche, die die verschiedenen Raumzonen miteinander verknüpft. Der Bodenbelag wurde frühzeitig von JOP Architekten in das Material- und Farbkonzept integriert, um eine stimmige Gesamtwirkung zwischen historischen Elementen und neuen Materialien zu gewährleisten.

Die Parkettkollektion Spinpark vermittelt zwischen den unterschiedlichen Bodenmaterialien wie Terrazzo

Spinpark in der Farbnuance Avorio greift mit seinem warmen Eichenholz die natürliche Materialität der historischen Räume auf und interpretiert sie zugleich zeitgemäss. Charakteristisch für das hochwertige 2-Schicht-Parkett ist die um 45° gedrehte Holzmaserung, die eine subtile Dynamik erzeugt und dem Boden eine grafische Tiefe verleiht. Die Parkettkollektion Spinpark hat der Schweizer Hersteller mit Sitz in St. Margrethen gemeinsam mit dem Schweizer Architektur- und Designstudio atelier oï entwickelt. Die besondere Schnitttechnik und die diagonal angeordnete Maserung eröffnen neue gestalterische Möglichkeiten und verleihen dem Boden eine prägnante Wirkung.

Spinpark zeichnet sich durch eine um 45° gedrehte Holzmaserung aus. Die grafische Struktur verleiht dem Boden eine subtile Dynamik und fügt sich zugleich harmonisch in das hochwertige Interior der Kanzlei ein.

Eine harmonische Materiallandschaft