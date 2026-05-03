Interface startet die fünfte Staffel seines Branchen-Podcasts

Interface, das weltweit führende Unternehmen für Bodenbeläge und Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, geht mit der neuen Staffel seines Podcasts „Made for Design“ in die nächste Runde. Neue Stimme und Gastgeberin in diesem Jahr ist Jennifer Schwerdtfeger, Team Lead Concept Design DACH.

Im Sinne des Titels „Mensch. Raum. Wirkung.“ geht es um mehr als Design und Funktionalität – nämlich darum, wie Gestaltung auf den Menschen wirkt. Die Gäste stammen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wie Design, Architektur, Forschung oder New Work. Gemeinsam haben sie jedoch alle, dass sie sich mit der Wirkung unterschiedlicher Gestaltungselemente und deren Einflüsse auf den Menschen in Innenräumen beschäftigen – von Farbe und Licht über Akustik und Haptik bis hin zu Geruch und Orientierung in Räumen. Die ersten beiden Episoden der bereits fünften Podcast-Staffel sind nun verfügbar.

Den Auftakt macht Jesse Krencky, Geschäftsführer und New Work Spezialist bei der Farbe Licht Raum GmbH, in Folge #32. Im Fokus steht hier die emotionale und räumliche Wirkung von Farbe und die Frage, warum sie unser Wohlbefinden, Verhalten und Erleben von Räumen so stark beeinflusst – meist unbewusst, aber nachhaltig.

In Folge #33 spricht Nadja Stanke, Innenarchitektin und Gründerin von Stanke Interiordesign, mit Jennifer Schwerdtfeger über Orientierung im Raum und das Gefühl, sich in modernen Arbeitswelten oft „lost in space“ zu fühlen. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie Raumgestaltung Sicherheit, Klarheit und Fokus schaffen kann – und welche Rolle biophile Prinzipien dabei spielen.

Weitere vier Episoden – u.a. mit Gudy Herder, Trendexpertin und treibende Kraft hinter Eclectic Trends, sowie Noemi Herget, Gruppenleitung Psychoakustik und kognitive Ergonomie beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP – werden in den nächsten Monaten folgen.

„Die neue Podcast-Staffel bietet eine spannende Mischung an Gästen und Themen, für alle, die sich mit der Gestaltung von Räumen – insbesondere Arbeitswelten – beschäftigen“ , so Jennifer Schwerdtfeger. „Wir möchten unsere Hörerinnen und Hörer inspirieren. Konkrete Projektbeispiele ermöglichen uns dabei auch einen Perspektivwechsel. Der Podcast soll gleichermaßen unterhalten, wie Denkanstöße bieten.“

Alle Folgen seit der ersten Staffel sind online auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Zudem gibt es sie hier zum Anhören.

In Staffel 5 des Interface Podcasts begrüßt Jennifer Schwerdtfeger, Team Lead Concept Design DACH, ausgewählte Expert:innen aus den Bereichen Design, Architektur, New Work oder Nachhaltigkeit

Mehr über Interface erfahren Sie unter www.interface.com

Quelle: Interface