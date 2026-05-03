Franke Mythos Window: Armatur, elegant versenkt

Den Platz am Fester optimal nutzen. Für diesen Einsatz hat Franke die elegante Mythos Window entwickelt: Die Vorfensterarmatur lässt sich beinahe vollständig versenken.

Bei der Planung ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich Fensterflügel problemlos öffnen und schließen lassen – insbesondere in Kombination mit einer Armatur. Genau für solche Einsatzfälle hat Franke eine clevere Lösung entwickelt: Mythos Window. Die massive Edelstahlarmatur lässt sich fast komplett im Unterschrank versenken, der Bedienhebel sitzt separat daneben. Sie eignet sich zudem für Outdoor-Küchen und spielt dort ihre Vorzüge ebenfalls konsequent aus.

Waschen, putzen, schälen, spülen mit Blick in den Garten – so macht der Küchenalltag Freude. Noch komfortabler ist es, wenn sich das Fenster dabei uneingeschränkt öffnen lässt, etwa mit einer speziellen

Vorfensterarmatur. Besonders elegant und langlebig ist die versenkbare Lösung von Franke: Im ausgezogenen Zustand misst die schlanke Mythos Window 269 mm, versenkt nur noch 70 mm – und bleibt dabei in jeder Position funktionsfähig.

Der hohe Auslauf erleichtert das Befüllen großer Töpfe, Vasen oder Karaffen und ist um 360° schwenkbar. Der separate Bedienhebel wird neben dem Auslauf platziert und setzt einen zusätzlichen Design-Akzent. Mit ihm lassen sich Temperatur und Wasserfluss präzise regulieren. Die Auszugsbrause ist äußerst praktisch im Küchenalltag: Vom kristallklaren, spritzarmen und besonders leisen Laminarstrahl lässt sich bequem auf die Brausefunktion umstellen, die selbst hartnäckigen Schmutz mühelos entfernt.

Die schlanke Mythos Window misst 269 mm, versenkt nur noch 70 mm – und bleibt dabei in jeder Position funktionsfähig. Der hohe Auslauf erleichtert das Befüllen großer Töpfe, Vasen oder Karaffen und ist um 360° schwenkbar.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 316 mit einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit, ist die Mythos Window für den täglichen Einsatz und eine lange Lebensdauer ausgelegt – perfekt auch für den

Außenbereich. Wetter und Witterung können der robusten Armatur nichts anhaben, zusätzlich lässt sich durch das tiefe Versenken die Outdoor-Küche bei Nichtgebrauch problemlos abdecken.

Mit ihrem reduzierten, geradlinigen Design harmoniert die Mythos Window hervorragend mit den Spülen, Becken und Dunstabzugshauben der Mythos Serie von Franke. Bei der Planung sollten zwei Lochbohrungen

in der Arbeitsplatte vorgesehen und Platz im Unterschrank zum Versenken freigehalten werden.

Neben dem Auslauf besitzt die Armatur einen separaten Bedienhebel zur präzisen Steuerung von Temperatur und Wasserfluss. Die Auszugsbrause unterstützt im Küchenalltag: Vom kristallklaren, spritzarmen Laminarstrahl lässt sich auf Brausestrahl umstellen.

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Quelle: Franke